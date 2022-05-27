Москва объявила персонами нон грата 5 сотрудников посольства Хорватии

В мид рф заявили, что 27 мая в ведомство был вызван посол Хорватии Томислав Цар. Ему был выражен протест в связи с обвинениями рф со стороны хорватских властей в военных преступлениях в Украине.
При этом обвинения в российском мид назвали "безосновательными". Кроме того, москва недовольна оказанием помощи хорватами Украине, которая четвертый месяц сражается с армией агрессора.
При этом обвинения в российском мид назвали "безосновательными". Кроме того, москва недовольна оказанием помощи хорватами Украине, которая четвертый месяц сражается с армией агрессора.
Об этом говорится в заявлении мид рф.
Ранее в апреле сообщалось, что Хорватия высылает 18 дипломатов и 6 административных сотрудников российского посольства. Хорватия сделала это в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом, заявлял министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман.
Очередная волна высылок российских дипломатов началась 3 апреля, после публикации фотографий убитых мирных жителей Бучи. Персонами нон грата были объявлены сотни сотрудников российских посольств. Страны, выславшие дипломатов рф:
- Германия — 40 дипломатов,
- Франция — 35 дипломатов,
- Италия — 30 дипломатов,
- Дания — 15 дипломатов,
- Швеция — 3 дипломата,
- Испания — 25 дипломатов,
- Португалия — 10 дипломатов,
- Польша — 45 дипломатов,
- Чехия — один дипломат,
- Нидерланды — 17 дипломатов,
- Бельгия — 21 дипломат,
- Ирландия — 4 дипломата,
- Эстония — 14 дипломатов, закрыла главное консульство россии,
- Латвия — 13 дипломатов, закрыла два консульства,
- Литва — посол покинул страну, в Клайпеде закрылось консульство,
- Словения — 33 дипломата,
- Греция — 12 дипломатов,
- Япония — 8 дипломатов,
- Австрия — 4 дипломата,
- Хорватия — 24 дипломата.
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