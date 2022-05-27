Москва объявила персонами нон грата 5 сотрудников посольства Хорватии

14:58 27 мая Киев, Украина

В мид рф заявили, что 27 мая в ведомство был вызван посол Хорватии Томислав Цар. Ему был выражен протест в связи с обвинениями рф со стороны хорватских властей в военных преступлениях в Украине.

При этом обвинения в российском мид назвали "безосновательными". Кроме того, москва недовольна оказанием помощи хорватами Украине, которая четвертый месяц сражается с армией агрессора.
 
Об этом говорится в заявлении мид рф.
«В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Т. Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников Посольства Хорватии в москве „persona nоn grata“», - говоррится в сообщении.
Ранее в апреле сообщалось, что Хорватия высылает 18 дипломатов и 6 административных сотрудников российского посольства. Хорватия сделала это в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом, заявлял министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман.

Очередная волна высылок российских дипломатов началась 3 апреля, после публикации фотографий убитых мирных жителей Бучи. Персонами нон грата были объявлены сотни сотрудников российских посольств. Страны, выславшие дипломатов рф:
  • Германия — 40 дипломатов,
  • Франция — 35 дипломатов,
  • Италия — 30 дипломатов,
  • Дания — 15 дипломатов,
  • Швеция — 3 дипломата,
  • Испания — 25 дипломатов,
  • Португалия — 10 дипломатов,
  • Польша — 45 дипломатов,
  • Чехия — один дипломат,
  • Нидерланды — 17 дипломатов,
  • Бельгия — 21 дипломат,
  • Ирландия — 4 дипломата,
  • Эстония — 14 дипломатов, закрыла главное консульство россии,
  • Латвия — 13 дипломатов, закрыла два консульства,
  • Литва — посол покинул страну, в Клайпеде закрылось консульство,
  • Словения — 33 дипломата,
  • Греция — 12 дипломатов,
  • Япония — 8 дипломатов,
  • Австрия — 4 дипломата,
  • Хорватия — 24 дипломата.