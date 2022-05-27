Москва объявила персонами нон грата 5 сотрудников посольства Хорватии

14:58 27 мая Киев, Украина

В мид рф заявили, что 27 мая в ведомство был вызван посол Хорватии Томислав Цар. Ему был выражен протест в связи с обвинениями рф со стороны хорватских властей в военных преступлениях в Украине.



При этом обвинения в российском мид назвали "безосновательными". Кроме того, москва недовольна оказанием помощи хорватами Украине, которая четвертый месяц сражается с армией агрессора.

Об этом говорится в заявлении мид рф.

«В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Т. Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников Посольства Хорватии в москве „persona nоn grata“», - говоррится в сообщении.

Ранее в апреле сообщалось, что Хорватия высылает 18 дипломатов и 6 административных сотрудников российского посольства. Хорватия сделала это в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом, заявлял министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман.



Очередная волна высылок российских дипломатов началась 3 апреля, после публикации фотографий убитых мирных жителей Бучи. Персонами нон грата были объявлены сотни сотрудников российских посольств. Страны, выславшие дипломатов рф: