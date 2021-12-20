Москва обвиняет Киев в бездействии по Донбассу

Как сказал в опубликованном сегодня интервью телеканалу новости Россия-1 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный Киев «как ничего не делал, так и не делает» для реализации договоренностей по Донбассу.

"Время, к сожалению, не меняет ничего. На минувшей неделе на оперативном совещании Совета безопасности, который провел президент (Владимир Путин – ред.), затрагивалась и ситуация на юго-востоке Украины, имеется в виду процесс урегулирования, и выражалось абсолютное разочарование в связи с тем, что какая-то динамика отсутствует, отсутствует абсолютно. Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает", – сообщил Песков.

Он отметил, что представители украинского руководства все чаще и более настойчиво говорят о том, что Минские договоренности нужно менять.

"Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем", – отметил представитель Песков, уточнив, что "каких-то опровержений этих тезисов пока не последовало". Поэтому остается "огромное количество вопросов". На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно, не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве". Если такое произойдет, "мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс", и создать новую базу в виде нового документа "будет чрезвычайно сложно", пояснил пресс-секретарь президента. "Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик, – добавил он. – А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом, получается какой-то замкнутый круг".

Напомним, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на заседании контактной группы Киев отказался от договоренностей, достигнутых на встрече политсоветников в Берлине.

При этом ранее украинская сторона потребовала от России объяснений о том, означает ли заявление представителя в ТКГ Бориса Грызлова, что РФ намерена выйти из Минских соглашений.