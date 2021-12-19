12:24 23 Ноябрь Киев, Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке к «вторжению на Украину».



Он уверен, что ажиотаж вокруг российско-украинских границ создан искусственно. Обвинения в «необычной военной активности» на территории России предъявляют те, кто «пригнали свои вооруженные силы из-за океана», то есть Он уверен, что ажиотаж вокруг российско-украинских границ создан искусственно. Обвинения в «необычной военной активности» на территории России предъявляют те, кто «пригнали свои вооруженные силы из-за океана», то есть США . Песков назвал подобное поведение Штатов «нелогичным неприличным».



В Москве заявляют, что уже не первый раз обращались к руководству США и партнерам по



Подобное поведение Вашингтона Песков назвал «душераздирающим зрелищем», потому что они повлекут за собой «самые серьезные последствия». В Москве заявляют, что уже не первый раз обращались к руководству США и партнерам по НАТО , чтоб те «положили конец наращиванию дислокации военной мощи у границ России и прекратили снабжать украинские вооруженные подразделения современными вооружениями».Подобное поведение Вашингтона Песков назвал «душераздирающим зрелищем», потому что они повлекут за собой «самые серьезные последствия».



При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого альянсу следует прекратить провокации у границ. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в «агрессивных действиях», подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а выпады в свой адрес считает предлогом, чтобы разместить больше военной техники НАТО близ границ.