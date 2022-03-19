Москва не допустит передачу в Украину систем противовоздушной обороны, - Лавров

12:41 18 марта Киев, Украина

Россия всячески будет препятствовать передаче Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300 для защиты от авиаударов РФ.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире канала RT.

"Передача советских С-300 из других стран в Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого. Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, (что) перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", - сказал Лавров.

По его словам, он "надеется, что нынешняя аномальная ситуация между Россией и Украиной закончится", но "но нормализации будет мешать Запад".



"Иллюзия, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников", - заявил глава МИД России.



Он отметил, что "Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие" и сейчас "оказывает беспрецедентное давление".



По словам Лаврова, "денацификация Украины подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население".