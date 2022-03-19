Москва не допустит передачу в Украину систем противовоздушной обороны, - Лавров

Россия всячески будет препятствовать передаче Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300 для защиты от авиаударов РФ.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире канала RT.
По его словам, он "надеется, что нынешняя аномальная ситуация между Россией и Украиной закончится", но "но нормализации будет мешать Запад".
"Иллюзия, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников", - заявил глава МИД России.
Он отметил, что "Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие" и сейчас "оказывает беспрецедентное давление".
По словам Лаврова, "денацификация Украины подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население".
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