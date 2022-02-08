"Москва может воспринимать готовность Запада к диалогу как результат российских угроз", - Джонсон

16:13 08 Февраль Киев, Украина





Тем временем британский премьер-министр Борис Джонсон, поддержав необходимость разговаривать с Россией, предостерег об опасности, что Москва может воспринимать готовность Запада к диалогу как результат российских угроз. Французский президент Эммануэль Макрон после почти шести часов переговоров в Москве заявил, что в течение следующих недель будут продолжаться активные дипломатические попытки, чтобы убедить Россию отказаться от угроз в отношении Украины и добиться уменьшения напряженности в Европе.Тем временем британский премьер-министр Борис Джонсон, поддержав необходимость разговаривать с Россией, предостерег об опасности, что Москва может воспринимать готовность Запада к диалогу как результат российских угроз.

«Я дальше считаю, что принципиальная и решительная дипломатия может разрядить этот кризис, но мы не можем поощрять принудительную дипломатию, поэтому российская деэскалация является условием для успешного диалога», – написал Джонсон в газете The Times в день, когда Макрон находился в Москве.





По словам Макрона, его разговор с



Путин сосредоточен на Украине



Президент Путин на пресс-конференции с Макроном сосредоточивался на Украине и, в частности, высказал предположение, что Киев может захотеть силой вернуть захваченный Россией Крым.



Российский руководитель намекнул, что странам НАТО следует иметь в виду огромный российский ядерный арсенал. Эммануэль Макрон на фоне стягивания российских войск в Украину главной задачей своего визита в Москву 7 февраля и переговоров в Киеве 8 февраля назвал «немедленную военную стабильность, чтобы не было провокаций или эсклации».По словам Макрона, его разговор с Путиным «позволил сформулировать ряд предложений, по которым, я считаю, мы можем сказать, что между Россией и Францией есть темы, в которых мы сходимся».Президент Путин на пресс-конференции с Макроном сосредоточивался на Украине и, в частности, высказал предположение, что Киев может захотеть силой вернуть захваченный Россией Крым.Российский руководитель намекнул, что странам НАТО следует иметь в виду огромный российский ядерный арсенал.

«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?», – упрекал российский президент французским журналистам, пригрозив, – «Это произойдет. И победителей не будет.

Путин, отвечая на вопрос, в очередной раз попытался оправдать российскую оккупацию Крыма и попытки Москвы изменить украинские границы тем, что, по его словам, он действовал не против Украины как государство, а против, как он утверждал, нелегитимной власти в Киеве, после бегства президента Януковича в Россию. .



Агентство Reuters, ссылаясь на неназванного французского чиновника, сообщило, что президент Путин обещал отвести российские войска из Беларуси после завершения там военных учений, а также говорил, что не будет устраивать новые маневры вблизи Украины.



Сам российский президент на пресс-конференции после переговоров о таких обещаниях не упомянул.



Финляндизация Украины



С французской стороны надеются на возобновление переговоров в так называемом нормандском формате (Украина, Россия, Франция и Германия) о прекращении войны на Донбассе.



Западные комментаторы отметили зловещую тональность слов Путина о том, что Украина должна по принуждению выполнять так называемые Минские договоренности.



Французская газета Le Figaro сообщает, что «в самолете в Москву президент (Макрон) сказал нескольким журналистам, что среди идей для обсуждения есть возможность так называемой «финляндизации» Украины - согласия на фактическое ограничение украинского суверенитета и в частности украинского права на участие в определенных оборонных или в политических союзах.



Le Figaro пересказывает слова Макрона так: «Путин хочет основополагающих изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы регион безопасности НАТО сосуществовал с Россией. Соответствующим элементом является неприсоединение Украины к НАТО.



Финляндия, подвергшись нападению Советского Союза в 1939 году, защитилась от полной оккупации, но была вынуждена согласиться с потерей территорий, а после Второй мировой войны ей была навязана политика неприсоединения и другие ограничения.



Только после развала СССР Финляндия в 1995 году присоединилась к Европейскому Союзу и теперь отмечает, что имеет право вступить в НАТО.