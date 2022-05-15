13:01 11 августа Киев, Украина

Реакция Москвы на высказывание Лукашенко о признании Крыма российским была вполне ожидаемой. Со свойственной ему самоуверенностью, Кремль поддержал амбициозное заявление белорусского правителя.

Напомним, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он признает Крым российским, когда это сделает последний российский олигарх и начнет поставлять туда продукцию. По словам Лукашенко, он сделает это несмотря на то, что его по этому вопросу сдерживает Будапештский меморандум, в котором прописывалась целостность границ Украины.

"Признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничто не мешает, тем более Будапештский меморандум", - отметил информированный источник в Москве. По его словам, принципы Будапештского меморандума были нарушены в феврале 2014 года тремя из пяти ядерных держав. "США и Великобритания открыто поддержали антиконституционный госпереворот на киевском майдане, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения", - сказал собеседник.

Он также подчеркнул, что Россия и жители Крыма не обязаны были по Будапештскому меморандуму признавать "расистский неонацистский режим, который закрепился в Киеве после госпереворота".

Также источник объяснил, что вопрос признания Крыма фактически отражен в Союзном договоре России и Белоруссии. Дело в том, что Союзное государство состоит из территорий государств-участников, которые определяются их конституциями. А Крым и Севастополь по российской Конституции являются субъектами РФ, следовательно, и частью Союзного государства.

По поводу бизнесменов источник ответил, что белорусские предприниматели работают в Крыму наряду с российскими олигархами, о которых говорил Лукашенко. Также, добавил источник, на курортах Крыма ежегодно отдыхает около 150 тысяч граждан Белоруссии.