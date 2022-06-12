Мощный пожар произошел на заводе Азот в Северодонецке

В эфире телемарафона 11 июня руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке Луганской области из-за обстрелов войсками рф произошел масштабный пожар на заводе Азот.
Он также рассказал о постоянных боях на территории города. Гайдай прокомментировал ситуацию в Северодонецке словами военных: "ситуация тяжелая, но полностью контролируемая".
По его словам, враг не оставляет попыток прорвать фронт в районе Попасной, продолжаются бои в Тошковке.
Из-за жары обмелела река Северский Донец, поэтому, по мнению Гайдая, захватчики могут попытаться переправиться и создать новый плацдарм в Белогоровке.
Он также сообщил, что на новооккупированных территориях захватчики грузовиками воруют зерно и вывозят их на территорию россии.
Напомним, накануне Гайдай сообщал, что в Северодонецке идут ожесточенные уличные бои, но город держится.
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