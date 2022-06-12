Мощный пожар произошел на заводе Азот в Северодонецке

06:48 12 июня Киев, Украина

В эфире телемарафона 11 июня руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке Луганской области из-за обстрелов войсками рф произошел масштабный пожар на заводе Азот.

"Территорию завода Азот обстреливают очень мощно, часами, тяжелым калибром. Там масло вытекло из радиаторов, десятки тонн, очень мощный пожар", - отметил глава ОВА.

Он также рассказал о постоянных боях на территории города. Гайдай прокомментировал ситуацию в Северодонецке словами военных: "ситуация тяжелая, но полностью контролируемая".

По его словам, враг не оставляет попыток прорвать фронт в районе Попасной, продолжаются бои в Тошковке.

Из-за жары обмелела река Северский Донец, поэтому, по мнению Гайдая, захватчики могут попытаться переправиться и создать новый плацдарм в Белогоровке.

"Уже вторую неделю жаркая погода, солнце, нет дождей, и уровень воды в реке упал достаточно серьезно, мы уже даже видим ту технику русскую, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровке. То есть метра на три или даже чуть больше "опустилась" река", – заметил он.

Он также сообщил, что на новооккупированных территориях захватчики грузовиками воруют зерно и вывозят их на территорию россии.

Напомним, накануне Гайдай сообщал, что в Северодонецке идут ожесточенные уличные бои, но город держится.