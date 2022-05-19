Мощность атаки на Мариуполь

15:49 19 мая Киев, Украина

Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.





Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму.Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале мариупольского городского совета.

"Россияне более двух месяцев непрерывно обстреливали Мариуполь из гаубиц, ракетных комплексов, танков, кораблей и авиации. Вероятно, использовали и противобункерные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000. Мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму", - отмечается в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что оккупанты запугивают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения.