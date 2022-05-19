Мощность атаки на Мариуполь
15:49 19 мая Киев, Украина
Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале мариупольского
городского совета.
"Россияне более двух месяцев непрерывно обстреливали Мариуполь из гаубиц, ракетных комплексов, танков, кораблей и авиации. Вероятно, использовали и противобункерные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000. Мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму", - отмечается в сообщении.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что оккупанты запугивают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения.
"Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это крупнейший геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тысяч человек. Но фиксация все новых братских могил говорит, что эта оценка не окончательная", - подчеркнул он.
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