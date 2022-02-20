Мощное выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене

Вчера, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на несколько часов прибыл в Мюнхен, чтобы выступить на ежегодной конференции по безопасности, поскольку главной темой этой встречи лидеров стран стала угроза миру в Европе и ситуации вокруг Украины.
Президент прямо потребовал от западных партнеров конкретных договоренностей в вопросах предоставления Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.
Обращаясь к представителям европейских стран, Зеленский напомнил о боях на территории Украины и о том, что тогда грады летели в Мариуполь, а не в европейские города.
Зеленский открыто сказал, что Украина хочет мира. Но если и Европа хочет мира, если мир не желает войны, если Путин тоже не наступает, то кто-то из нас врет.
Особое внимание было обращено на санкции, которые могут удержать Россию от полномасштабного вторжения. Но, как подчеркнул он, санкции должны действовать сейчас, а не после агрессии. Потому что многие украинцы могут не дожить до них, ведь по сути санкции – это попытка вернуть правила, а не жизнь.
Его мощное выступление высоко оценили не только его сторонники, но и оппоненты. Так, по мнению политика Анатолия Гриценко, речь Зеленского была порой агрессивной, но правильной по своей сути, и его тон был вполне оправданным. Политик поддержал мысль о том, что пора прекратить дипломатические заигрывания "партнеров", для одних из которых Путин-агрессор, а другие продолжают с ним дружить.
Стабильный оппонент и критик Зеленского – нардеп Ирина Геращенко в этот раз поддержала его и назвала выступление президента правильным по акцентам и содержанию.
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