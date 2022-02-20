Мощное выступление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене

09:32 20 Февраль Киев, Украина

Вчера, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на несколько часов прибыл в Мюнхен, чтобы выступить на ежегодной конференции по безопасности, поскольку главной темой этой встречи лидеров стран стала угроза миру в Европе и ситуации вокруг Украины.

Президент прямо потребовал от западных партнеров конкретных договоренностей в вопросах предоставления Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.

Обращаясь к представителям европейских стран, Зеленский напомнил о боях на территории Украины и о том, что тогда грады летели в Мариуполь, а не в европейские города.

"Ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения каждый день", - заявил он.

Зеленский открыто сказал, что Украина хочет мира. Но если и Европа хочет мира, если мир не желает войны, если Путин тоже не наступает, то кто-то из нас врет.

Особое внимание было обращено на санкции, которые могут удержать Россию от полномасштабного вторжения. Но, как подчеркнул он, санкции должны действовать сейчас, а не после агрессии. Потому что многие украинцы могут не дожить до них, ведь по сути санкции – это попытка вернуть правила, а не жизнь.

"Нам не нужны санкции, когда мы не будем иметь границ или экономики. Делать можно много, можем дать перечень. Главное желание", - сказал он.

Его мощное выступление высоко оценили не только его сторонники, но и оппоненты. Так, по мнению политика Анатолия Гриценко, речь Зеленского была порой агрессивной, но правильной по своей сути, и его тон был вполне оправданным. Политик поддержал мысль о том, что пора прекратить дипломатические заигрывания "партнеров", для одних из которых Путин-агрессор, а другие продолжают с ним дружить.

"Достаточно ритуальных обещаний об "открытых дверях" НАТО с дулей в кармане", – отозвался Гриценко о ситуации со вступлением в Альянс.

Стабильный оппонент и критик Зеленского – нардеп Ирина Геращенко в этот раз поддержала его и назвала выступление президента правильным по акцентам и содержанию.