Моравецкий выразил поддержку украинскому народу в День памяти жертв Голодоморов

11:35 26 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила его канцелярия в Twitter в субботу, 26 ноября.

Указано, что Моравецкий возложил символический букет перед памятником жертвам Голодомора на Михайловской площади в центре Киева.

"Великий голод разразился на Украине в 1932-33 годах и явился результатом преступной политики Советского Союза", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября Украина чтит память миллионов жертв Голодоморов. В этот день украинцы зажигают в своих домах свечу в память о погибших от искусственного голода, организованного советской властью.

Ранее премьер Матеуш Моравецкий объяснил важность поддержки Украины. Он считает, что от Киева "нельзя отворачиваться", поскольку тогда россия не ограничится Украиной.