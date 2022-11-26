Моравецкий выразил поддержку украинскому народу в День памяти жертв Голодоморов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила его канцелярия в Twitter в субботу, 26 ноября.
Указано, что Моравецкий возложил символический букет перед памятником жертвам Голодомора на Михайловской площади в центре Киева.
Напомним, 26 ноября Украина чтит память миллионов жертв Голодоморов. В этот день украинцы зажигают в своих домах свечу в память о погибших от искусственного голода, организованного советской властью.
Ранее премьер Матеуш Моравецкий объяснил важность поддержки Украины. Он считает, что от Киева "нельзя отворачиваться", поскольку тогда россия не ограничится Украиной.
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