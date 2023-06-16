Мор рыбы и загрязнение водоемов: предупреждение Минздрава

Министерство здравоохранения Украины предупредило граждан о возможной вспышке заболеваний, в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции, возможны серьезные загрязнения близлежащих водоемов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в среду, 7 июня.
По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время проводятся анализы водных ресурсов и колодцев в районе разрушения гидроэлектростанции.
Специалисты из Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) работают на местах. До тех пор, пока ученые не убедятся в безопасности воды, в Министерстве здравоохранения рекомендуют не употреблять ее в сыром виде.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в среду, 7 июня.
По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время проводятся анализы водных ресурсов и колодцев в районе разрушения гидроэлектростанции.
Специалисты из Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) работают на местах. До тех пор, пока ученые не убедятся в безопасности воды, в Министерстве здравоохранения рекомендуют не употреблять ее в сыром виде.
На данный момент в подтопленных районах производится накопление запасов антибиотиков и сорбентов для лечения инфекций и кишечных расстройств.
Это связано, в частности, с предполагаемым мором рыбы, который, как ожидается, произойдет через несколько дней, согласно прогнозам Министерства здравоохранения.
Это связано, в частности, с предполагаемым мором рыбы, который, как ожидается, произойдет через несколько дней, согласно прогнозам Министерства здравоохранения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии