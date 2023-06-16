Мор рыбы и загрязнение водоемов: предупреждение Минздрава

11:56 07 июня Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины предупредило граждан о возможной вспышке заболеваний, в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции, возможны серьезные загрязнения близлежащих водоемов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в среду, 7 июня.

По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время проводятся анализы водных ресурсов и колодцев в районе разрушения гидроэлектростанции.

Специалисты из Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) работают на местах. До тех пор, пока ученые не убедятся в безопасности воды, в Министерстве здравоохранения рекомендуют не употреблять ее в сыром виде.
 
"На дне Каховской гидроэлектростанции могут содержаться множество опасных для здоровья веществ, таких как химикаты и возбудители инфекционных болезней, происходящие от кладбищ, туалетов и свалок. Вероятно, эти вещества могут попасть в колодцы и открытые водоемы на подтопленных территориях, вызванных подрывом станции террористической группировкой", - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
 
На данный момент в подтопленных районах производится накопление запасов антибиотиков и сорбентов для лечения инфекций и кишечных расстройств.

Это связано, в частности, с предполагаемым мором рыбы, который, как ожидается, произойдет через несколько дней, согласно прогнозам Министерства здравоохранения.
 
"В течение следующих 3-5 дней на Херсонщине и в подтопленных районах Запорожской области ожидается мор рыбы из-за резкого снижения уровня воды. Настоятельно запрещается собирать такую рыбу и употреблять ее (солить или вялить)! Существует риск заболевания ботулизмом. В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций", - доложили в пресс-службе Министерства здравоохранения.