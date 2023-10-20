Мониторинг ВВК в Украине: Лубинец рассказал о выявленных проблемах

08:44 20 октября Киев, Украина

Сотрудники Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели мониторинг 100% военно-врачебных комиссий (ВВК)

Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец

"Наш Офис осуществил мониторинг 100% ВВК. В наш институт регулярно обращались заявители, которые отметили более десятка возмутительных нарушенных прав, связанных с работой ВВК. Так, с начала 2023 года уже поступило 1 093 обращения. Поэтому мониторинг, который начался с 2022 года, продолжился и в 2023-м", – говорится в сообщении Лубинца.

По его словам, в августе были зафиксированы положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако работники Офиса обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных .



Лубинец также проинформировал, что работу по мониторингу деятельности ВВК организовали по двум направлениям: ВВК территориальных центров комплектования и госпитальные гарнизонные ВВК и ВВК гражданских лечебных учреждений.

"Работники Офиса провели 833 выездных и безвыездных (документальных) мониторингов, что составляет 100%. Охвачены все области, в том числе прифронтовые. Осуществлен мониторинг работы 445 ВЛК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных ВЛК, комиссий в гражданских лечебных учреждениях", — отчитался омбудсмен и добавил, что после совершенных визитов и обработанных обращений, был выявлен и подтвержден ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека.

Отдельные из них:

отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по истории болезни;

формальность в прохождении ВВК ("Жалобы есть? Нет? Пригоден!");

коррупционная составляющая;

несоблюдение электронной очереди;

невыполнение требования постановления правительства от 18.04.2023 №343 о приобщении к осуществлению медосмотров гражданских учреждений здравоохранения и другое.