Мониторинг ВВК в Украине: Лубинец рассказал о выявленных проблемах

Сотрудники Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели мониторинг 100% военно-врачебных комиссий (ВВК).
Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
По его словам, в августе были зафиксированы положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако работники Офиса обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных .
Лубинец также проинформировал, что работу по мониторингу деятельности ВВК организовали по двум направлениям: ВВК территориальных центров комплектования и госпитальные гарнизонные ВВК и ВВК гражданских лечебных учреждений.
Лубинец также проинформировал, что работу по мониторингу деятельности ВВК организовали по двум направлениям: ВВК территориальных центров комплектования и госпитальные гарнизонные ВВК и ВВК гражданских лечебных учреждений.
Отдельные из них:
- отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по истории болезни;
- формальность в прохождении ВВК ("Жалобы есть? Нет? Пригоден!");
- коррупционная составляющая;
- несоблюдение электронной очереди;
- невыполнение требования постановления правительства от 18.04.2023 №343 о приобщении к осуществлению медосмотров гражданских учреждений здравоохранения и другое.
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