Молдова впервые окажет военную помощь Украине

Молдова в первый раз предоставит Украине помощь на фоне военной агрессии Российской Федерации.
Она предусматривает отправку квалифицированных саперов для разминирования освобожденных ВСУ населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.
Об этом заявила президентка Республики Майя Санду в комментарии JurnalTV.
Она также добавила, что государственная банковская система Молдовы присоединится к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС
Об этом заявила президентка Республики Майя Санду в комментарии JurnalTV.
Она также добавила, что государственная банковская система Молдовы присоединится к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС
Ранее Майя Санду выразила сожаление, что армия Молдовы так и не сумела достичь полной боевой способности.
Это заметно на особом контрасте, когда Москва развернула полномасштабную военную кампанию на территории соседнего государства и намеренна вовлечь в это спорную территорию Приднестровья.
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