Молдова впервые окажет военную помощь Украине

08:33 28 апреля Киев, Украина

Молдова в первый раз предоставит  Украине помощь на фоне военной агрессии Российской Федерации.

Она предусматривает отправку квалифицированных саперов для разминирования освобожденных ВСУ населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.

Об этом заявила президентка Республики Майя Санду в комментарии JurnalTV.

Она также добавила, что государственная банковская система Молдовы присоединится к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС
"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", – заметила политик в беседе с журналистами.
Ранее Майя Санду выразила сожаление, что армия Молдовы так и не сумела достичь полной боевой способности.
 
Это заметно на особом контрасте, когда Москва развернула полномасштабную военную кампанию на территории соседнего государства и намеренна вовлечь в это спорную территорию Приднестровья.