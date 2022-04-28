Молдова впервые окажет военную помощь Украине

08:33 28 апреля Киев, Украина

Молдова в первый раз предоставит Украине помощь на фоне военной агрессии Российской Федерации.

Она предусматривает отправку квалифицированных саперов для разминирования освобожденных ВСУ населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.



Об этом заявила президентка Республики Майя Санду в комментарии JurnalTV.



Она также добавила, что государственная банковская система Молдовы присоединится к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС

"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", – заметила политик в беседе с журналистами.

Ранее Майя Санду выразила сожаление, что армия Молдовы так и не сумела достичь полной боевой способности.

Это заметно на особом контрасте, когда Москва развернула полномасштабную военную кампанию на территории соседнего государства и намеренна вовлечь в это спорную территорию Приднестровья.