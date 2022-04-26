Молдова: спецслужбы рф раскачивают ситуацию в Приднестровье

17:59 26 апреля Киев, Украина

Депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой назвал "теракты" в Приднестровье провокацией российских спецслужб.

Приднестровье — это узкая полоска земли (с севера на юг — 202 км). Спрятаться на такой территории очень сложно в ситуации, когда именно приднестровские власти контролируют административную границу с Республикой Молдова. Граница с Украиной закрыта, а Министерство госбезопасности Приднестровья фактически является «филиалом» российских спецслужб.

Обострение ситуации в Приднестровье невыгодно ни Молдове, ни режиму в Тирасполе, который специализируется на контрабанде, а не на войне.

"Например, президент ПМР Вадим Красносельский уже после аннексии Крыма получил украинское гражданство и, по некоторым данным, купил несколько объектов недвижимости в Одесской области. То есть он рассчитывал тихо смыться туда, в Украину, и тут на тебе — война.



Украине тоже не нужен новый фронт. Остается предположить, что это российские спецслужбы, которые чувствуют себя как дома на левом берегу Днестра, по согласованию с МВД ПМР пытаются раскачать ситуацию и вынудить Украину оттянуть какие-то силы к Приднестровью и ослабить свою оборону там, где идет война", - сказал Нантой.

Также по его информации, после 24 февраля некоторые контрактники, которые служат в оперативной группе российских войск (там не меньше 70% — это жители Приднестровья, которые получили российское гражданство), предпочли расторгнуть контракты и смыться на правый берег, потому что одно дело — получать зарплату и думать о пенсии, а другое дело — в качестве пушечного мяса быть брошенным в реальный бой.