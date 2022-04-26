Молдова: спецслужбы рф раскачивают ситуацию в Приднестровье

Депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой назвал "теракты" в Приднестровье провокацией российских спецслужб.
Приднестровье — это узкая полоска земли (с севера на юг — 202 км). Спрятаться на такой территории очень сложно в ситуации, когда именно приднестровские власти контролируют административную границу с Республикой Молдова. Граница с Украиной закрыта, а Министерство госбезопасности Приднестровья фактически является «филиалом» российских спецслужб.
Обострение ситуации в Приднестровье невыгодно ни Молдове, ни режиму в Тирасполе, который специализируется на контрабанде, а не на войне.
Также по его информации, после 24 февраля некоторые контрактники, которые служат в оперативной группе российских войск (там не меньше 70% — это жители Приднестровья, которые получили российское гражданство), предпочли расторгнуть контракты и смыться на правый берег, потому что одно дело — получать зарплату и думать о пенсии, а другое дело — в качестве пушечного мяса быть брошенным в реальный бой.
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