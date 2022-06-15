Молдова с Грузией присоединились к встрече по оружию для Украины

"С начала российского вторжения более 45 союзников и партнеров по всему миру оказали военную помощь Украине. Это отражает глобальное возмущение российской неспровоцированной агрессией и отражает глобальную решимость защищать порядок, основанный на правилах", - сказал он.



"Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и ЕС. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы", - добавил Остин.