Молдова проведет госаудит своего имущества в Украине

12:59 01 Апрель Киев, Украина

До 15 апреля 2021 года Высший совет безопасности Молдовы подсчитает все имущество на территории Украины.



Об этом в четверг, 1 апреля, сообщает издание Рoint.

"После дискуссий на заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) мы сделали ряд рекомендаций правительству и другим госучреждениям, попросив все учреждения, у которых есть подведомственные объекты на территории Украины, дать очень подробную информацию о положении этих предприятий, о финансовом положении, о проблемах юридического характера", - заявила президент Майя Санду.

Она отметила, что правительству рекомендовано изучить целесообразность найма компании для проведения финансового и юридического аудита по каждому объекту и разработать стратегию переговоров с украинской стороной для решения вопросов, по которым возникают споры.