Молдова проведет госаудит своего имущества в Украине

До 15 апреля 2021 года Высший совет безопасности Молдовы подсчитает все имущество на территории Украины.
Об этом в четверг, 1 апреля, сообщает издание Рoint.
Она отметила, что правительству рекомендовано изучить целесообразность найма компании для проведения финансового и юридического аудита по каждому объекту и разработать стратегию переговоров с украинской стороной для решения вопросов, по которым возникают споры.
До 15 апреля Высший совет безопасности Молдовы должен подсчитать количество имущества Молдовы на территории Украины.
Речь, в первую очередь, идет о санатории Молдова в Трускавце, а также о здании консульства в Одессе.
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