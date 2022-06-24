Молдова поддержит санкции против рф, как кандидат в члены ЕС

14:06 24 июня Киев, Украина

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Молдова, как кандидат в члены Евросоюза поддержит санкции, введенные из-за вторжения россии в Украину и продолжающейся агрессии.

«Мы будем проявлять солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление в Европу обязывает нас и в дальнейшем быть солидарными. Цель этих санкций — остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение», — заявил политик.

На вопрос, какова будет реакция россии на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована поддерживать нормальные отношения с россией, но и просит уважать ее решение двигаться к вступлению в ЕС.

«Да, мы хотим поддерживать с рф отношения. Несколько сотен тысяч молдаван живут и работает там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС», — сказал он.

Гросу также добавил, что все граждане рф и русскоязычное население Молдовы чувствуют себя в республике хорошо.