Молдова поддержит санкции против рф, как кандидат в члены ЕС

14:06 24 июня Киев, Украина

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Молдова, как кандидат в члены Евросоюза поддержит санкции, введенные из-за вторжения россии в Украину и продолжающейся агрессии.
«Мы будем проявлять солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление в Европу обязывает нас и в дальнейшем быть солидарными. Цель этих санкций — остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение», — заявил политик.
На вопрос, какова будет реакция россии на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована поддерживать нормальные отношения с россией, но и просит уважать ее решение двигаться к вступлению в ЕС. 
«Да, мы хотим поддерживать с рф отношения. Несколько сотен тысяч молдаван живут и работает там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС», — сказал он.
Гросу также добавил, что все граждане рф и русскоязычное население Молдовы чувствуют себя в республике хорошо.

Напомним, днем ранее, 23 июня, саммит Европейского союза согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдовы. Также лидеры Евросоюза заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, но только после выполнения страной некоторых условий.