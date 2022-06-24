Молдова поддержит санкции против рф, как кандидат в члены ЕС

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Молдова, как кандидат в члены Евросоюза поддержит санкции, введенные из-за вторжения россии в Украину и продолжающейся агрессии.
На вопрос, какова будет реакция россии на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована поддерживать нормальные отношения с россией, но и просит уважать ее решение двигаться к вступлению в ЕС.
Гросу также добавил, что все граждане рф и русскоязычное население Молдовы чувствуют себя в республике хорошо.
Напомним, днем ранее, 23 июня, саммит Европейского союза согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдовы. Также лидеры Евросоюза заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, но только после выполнения страной некоторых условий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии