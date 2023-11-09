Молдова передала Украине 35 задержанных уклонистов

10:33 09 ноября Киев, Украина

Молдова передала Украине 35 граждан, которых задержали за незаконное пересечение границы, сообщает Государственная пограничная служба в ответе на запрос СМИ.



В соответствии с Соглашением между странами, органы Государственной пограничной службы Украины осуществили процедуру реадмиссии 35 граждан Украины, задержанных в связи с незаконным пересечением государственной границы Республики Молдова, как указано в ответе.



Из общего числа переданных лиц, 30 человек были возвращены в Украину в 2022 году, а еще 5 человек были переданы за первые 9 месяцев текущего года.