Молдова, где из-за российских ракетных атак пропал свет, вызывает посла россии

07:33 24 ноября Киев, Украина





Об этом в своем твиттере сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.



Попеску отметил, что атаки россии по энергетической инфраструктуре Украины снова оставили Молдову в темноте. По его словам, массовые отключения электроэнергии происходят по всей стране, включая Кишинев и здание МИД Молдовы. МИД Молдовы вызвали посла россии предоставить разъяснения в связи с отключением электроэнергии после атак рф по энергетической инфраструктуре Украины.Об этом в своем твиттере сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.Попеску отметил, что атаки россии по энергетической инфраструктуре Украины снова оставили Молдову в темноте. По его словам, массовые отключения электроэнергии происходят по всей стране, включая Кишинев и здание МИД Молдовы.

"Я поручил вызвать посла россии для объяснений", - сообщил Попеску.

Попеску добавил, что Молдова остается на стороне свободного мира, и эту войну нужно остановить как можно быстрее.

Напомним, вчера, 23 ноября в некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением из-за очередного массированного ракетного удара рф по украинской инфраструктуре.



Свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье.



Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму россии, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.