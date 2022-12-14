Могут не долететь до цели: россияне перешли к использованию устаревших боеприпасов

Россия в войне с Украиной использует устаревшие боеприпасы с высоким уровнем отказов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного военного чиновника США, говорившего на условиях анонимности.
По его словам, при нынешней интенсивности стрельбы и отсутствии поставок дополнительной огневой мощи из Ирана и Северной Кореи россия может полностью потратить свои пригодные запасы боеприпасов к началу 2023 года.
По его словам, при нынешней интенсивности стрельбы и отсутствии поставок дополнительной огневой мощи из Ирана и Северной Кореи россия может полностью потратить свои пригодные запасы боеприпасов к началу 2023 года.
Он добавил, что россияне готовы использовать старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад.
По словам чиновника, использование старых запасов вооружения связано с риском.
По словам чиновника, использование старых запасов вооружения связано с риском.
Иран передал россии беспилотники для использования в Украине, напоминает Reuters со ссылкой на представителей США и Украины. Москва также пытается получить сотни баллистических ракет от Ирана и предлагает взамен Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки.
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