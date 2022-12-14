Могут не долететь до цели: россияне перешли к использованию устаревших боеприпасов

14:01 13 декабря Киев, Украина





По его словам, при нынешней интенсивности стрельбы и отсутствии поставок дополнительной огневой мощи из Ирана и Северной Кореи россия может полностью потратить свои пригодные запасы боеприпасов к началу 2023 года. Россия в войне с Украиной использует устаревшие боеприпасы с высоким уровнем отказов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного военного чиновника США, говорившего на условиях анонимности.По его словам, при нынешней интенсивности стрельбы и отсутствии поставок дополнительной огневой мощи из Ирана и Северной Кореи россия может полностью потратить свои пригодные запасы боеприпасов к началу 2023 года.

"Мы оцениваем это по интенсивности огня, с которой россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы – имеются в виду боеприпасы, которые можно было бы назвать полностью пригодными", — сказал чиновник на условиях анонимности.

Он добавил, что россияне готовы использовать старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад.



По словам чиновника, использование старых запасов вооружения связано с риском.

"Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят и взорвутся в точке назначения", - сказал чиновник.

Иран передал россии беспилотники для использования в Украине, напоминает Reuters со ссылкой на представителей США и Украины. Москва также пытается получить сотни баллистических ракет от Ирана и предлагает взамен Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки.