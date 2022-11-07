Мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине возглавит австралиец Гленн Коломейц

12:26 07 ноября Киев, Украина

Австралиец Гленн Коломейц, ветеран Афганистана и Восточного Тимора, а также бывший следователь полиции Нового Южного Уэльса, возглавит мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает австралийская теле- и радиовещательная корпорация ABC.
“Судебные процессы могут длиться годами, поэтому я собираю материалы. Но я хочу видеть конечный продукт – российское командование на скамье подсудимых. Будет ли это в Киеве или в МКС, я хочу видеть людей привлеченными к ответственности”, – отметил Коломейц.
Мужчину нанял фонд, базирующийся в Великобритании и работающий по контракту с Офисом генеральной прокуратуры Украины.

Работая в должности старшего прокурора по расследованию военных преступлений, он поможет ответить на 20 000 обвинений, оставшихся нерассмотренным после вторжения россии в Украину.
"Там есть много юристов, которые изучали международное право, но им нужен бывший военный, имеющий опыт работы на земле и опыт работы в полиции, умение работать на местах преступлений с высокой интенсивностью", - сказал Коломейц.
Возглавляя команду мобильного правосудия организации, Коломейц отметил, что его усилия есть продолжение поддержки, которую уже предоставила Австралия.

Расследование военных преступлений будет сосредоточено на нескольких направлениях, включая ответственность командования, невыборочные обстрелы гражданских лиц и объектов инфраструктуры, применение сексуального насилия, принудительный вывоз людей в россию и геноцид.

Дела, касающиеся ответственности командования, будут переданы Международному уголовному суду (МКС).

Коломейц также использует опыт работы в качестве полицейского и оператора оборудования на местах преступлений, чтобы помочь в подготовке украинских следователей.