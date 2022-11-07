Мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине возглавит австралиец Гленн Коломейц

Австралиец Гленн Коломейц, ветеран Афганистана и Восточного Тимора, а также бывший следователь полиции Нового Южного Уэльса, возглавит мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине.
Об этом сообщает австралийская теле- и радиовещательная корпорация ABC.
Об этом сообщает австралийская теле- и радиовещательная корпорация ABC.
Мужчину нанял фонд, базирующийся в Великобритании и работающий по контракту с Офисом генеральной прокуратуры Украины.
Работая в должности старшего прокурора по расследованию военных преступлений, он поможет ответить на 20 000 обвинений, оставшихся нерассмотренным после вторжения россии в Украину.
Работая в должности старшего прокурора по расследованию военных преступлений, он поможет ответить на 20 000 обвинений, оставшихся нерассмотренным после вторжения россии в Украину.
Возглавляя команду мобильного правосудия организации, Коломейц отметил, что его усилия есть продолжение поддержки, которую уже предоставила Австралия.
Расследование военных преступлений будет сосредоточено на нескольких направлениях, включая ответственность командования, невыборочные обстрелы гражданских лиц и объектов инфраструктуры, применение сексуального насилия, принудительный вывоз людей в россию и геноцид.
Дела, касающиеся ответственности командования, будут переданы Международному уголовному суду (МКС).
Коломейц также использует опыт работы в качестве полицейского и оператора оборудования на местах преступлений, чтобы помочь в подготовке украинских следователей.
Расследование военных преступлений будет сосредоточено на нескольких направлениях, включая ответственность командования, невыборочные обстрелы гражданских лиц и объектов инфраструктуры, применение сексуального насилия, принудительный вывоз людей в россию и геноцид.
Дела, касающиеся ответственности командования, будут переданы Международному уголовному суду (МКС).
Коломейц также использует опыт работы в качестве полицейского и оператора оборудования на местах преступлений, чтобы помочь в подготовке украинских следователей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии