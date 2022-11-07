Мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине возглавит австралиец Гленн Коломейц

12:26 07 ноября Киев, Украина

Австралиец Гленн Коломейц, ветеран Афганистана и Восточного Тимора, а также бывший следователь полиции Нового Южного Уэльса, возглавит мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине.



Об этом сообщает австралийская теле- и радиовещательная корпорация ABC.

“Судебные процессы могут длиться годами, поэтому я собираю материалы. Но я хочу видеть конечный продукт – российское командование на скамье подсудимых. Будет ли это в Киеве или в МКС, я хочу видеть людей привлеченными к ответственности”, – отметил Коломейц.

Мужчину нанял фонд, базирующийся в Великобритании и работающий по контракту с Офисом генеральной прокуратуры Украины.



Работая в должности старшего прокурора по расследованию военных преступлений, он поможет ответить на 20 000 обвинений, оставшихся нерассмотренным после вторжения россии в Украину.

"Там есть много юристов, которые изучали международное право, но им нужен бывший военный, имеющий опыт работы на земле и опыт работы в полиции, умение работать на местах преступлений с высокой интенсивностью", - сказал Коломейц.