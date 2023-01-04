Мобилизованные рф жители Луганщины намереваются сдаваться в плен - ВСУ

Гражданские захваченной Луганщины, которых мобилизовали россияне, планируют сдаваться в плен в случае прорыва ВСУ оборонительных рубежей захватчиков.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Ранее, 3 января глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем украинских защитников и теперь логистика оккупантов значительно усложнилась. По его словам, россияне на грани нервного срыва, ведь репрессируют местное население оккупированных территорий, а людей подозревают в сотрудничестве с ВСУ.
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