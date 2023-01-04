Мобилизованные рф жители Луганщины намереваются сдаваться в плен - ВСУ

14:16 04 января Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Гражданские захваченной Луганщины, которых мобилизовали россияне, планируют сдаваться в плен в случае прорыва ВСУ оборонительных рубежей захватчиков.Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"В случае прорыва Силами обороны Украины оборонительных рубежей российских оккупационных войск на линии Сватово-Кременная и, соответственно, переноса боевых действий ближе к городу Луганск, значительная часть военнослужащих подразделений 2-го армейского корпуса, особенно из числа мобилизованных на временно оккупированных территориях, планирует сдаваться в плен",- отметил Громов.



Ранее, 3 января глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем украинских защитников и теперь логистика оккупантов значительно усложнилась. По его словам, россияне на грани нервного срыва, ведь репрессируют местное население оккупированных территорий, а людей подозревают в сотрудничестве с ВСУ.



