Мобилизованные из ОРДЛО служат как "пушечное мясо" для определения огневых позиций ВСУ

12:49 19 марта Киев, Украина

Российские оккупанты активно «мобилизуют» мужское население на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Сформированные таким образом подразделения отличаются очень низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием.



По словам самых «мобилизованных», российское командование использует их в качестве «живца». То есть как передовой эшелон разведки боем.



Подразделения отправляют на военных автомобилях в линию столкновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины.



Одно из таких подразделений, имевших в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 «мобилизованных» на Николаевском направлении. Останки вернувшегося в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.