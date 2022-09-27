Мобилизацию могут использовать для расширения росгвардии - британская разведка

19:31 26 сентября Киев, Украина

Власти рф могут использовать мобилизацию для расширения подразделений росгвардии дополнительными силами.



Об этом говорится в ежедневном отчете английской разведки.



Известный русский националист, депутат думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию русских вооруженных сил на росгвардию.

"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в россии, а также оперативные задачи в Украине, росгвардия , скорее всего, испытывает особую нагрузку", - отмечается в отчете.

Подразделения росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и в настоящее время способствуют проведению псевдореферендумов о присоединении на оккупированных территориях.