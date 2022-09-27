Мобилизацию могут использовать для расширения росгвардии - британская разведка
19:31 26 сентября Киев, Украина
Власти рф могут использовать мобилизацию для расширения подразделений росгвардии дополнительными силами.
Об этом говорится в ежедневном отчете английской разведки.
Известный русский националист, депутат думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию русских вооруженных сил на росгвардию.
"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в россии, а также оперативные задачи в Украине, росгвардия
, скорее всего, испытывает особую нагрузку", - отмечается в отчете.
Подразделения росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и в настоящее время способствуют проведению псевдореферендумов о присоединении на оккупированных территориях.
"Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине", - говорится в отчете.
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