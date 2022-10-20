Мобилизация в рф привела к падению экономики - аналитики

Объявленная российскими властями мобилизация для войны на Украине, усилит дефицит рабочей силы, что будет способствовать падению экономики.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитического департамента Центробанка россии.
Мобилизация в россии уже ударила по потребительскому доверию и деловой активности и, вероятно, будет давить на экономику в течение следующих месяцев.
Мобилизация в россии уже ударила по потребительскому доверию и деловой активности и, вероятно, будет давить на экономику в течение следующих месяцев.
Ранее сообщалось, что мобилизация в рф может забрать с работы примерно одного из ста активных работников страны для отправки на фронт. Вместе с тем, что более 350 тысяч россиян бегут от призыва на фоне рекордно низкого уровня безработицы, кандидатов на освободившиеся места остается немного.
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