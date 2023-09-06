Мобилизация в оккупированном Крыму: оккупанты призывают отставных силовиков

Во временно оккупированном Крыму российские оккупационные власти начали мобилизацию отставных силовиков.
Как сообщает Telegram партизанского движения "Атеш", оккупанты издали приказ о призыве в ряды российской армии всех бывших сотрудников силовых ведомств, в том числе пенсионеров.
Как сообщает Telegram партизанского движения "Атеш", оккупанты издали приказ о призыве в ряды российской армии всех бывших сотрудников силовых ведомств, в том числе пенсионеров.
Отмечается, что оккупанты предпринимают эти меры, чтобы компенсировать потери в живой силе, которые они несут в ходе боевых действий на Украине.
Партизаны также задаются вопросом, почему в москве и Санкт-Петербурге до сих пор не объявлена массовая мобилизация.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии