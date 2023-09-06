Мобилизация в оккупированном Крыму: оккупанты призывают отставных силовиков

12:29 29 августа Киев, Украина

Во временно оккупированном Крыму российские оккупационные власти начали мобилизацию отставных силовиков.

Как сообщает Telegram партизанского движения "Атеш", оккупанты издали приказ о призыве в ряды российской армии всех бывших сотрудников силовых ведомств, в том числе пенсионеров.
 
"На данный момент достоверно известно об отставных сотрудниках полиции, которые уже были призваны в армию. Не исключено, что в дальнейшем мобилизация коснется и других силовых структур", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что оккупанты предпринимают эти меры, чтобы компенсировать потери в живой силе, которые они несут в ходе боевых действий на Украине.
 
"Это тяжелое военное преступление, которое свидетельствует о том, что российские власти готовы жертвовать жизнями мирных жителей, чтобы добиться своих целей", - отмечают в "Атеш".
 
Партизаны также задаются вопросом, почему в москве и Санкт-Петербурге до сих пор не объявлена массовая мобилизация.