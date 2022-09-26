Мобилизация рф уничтожает коренные народы Крыма, Кавказа и Сибири - Зеленский

09:41 26 сентября Киев, Украина





Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.



Президент назвал катастрофической ситуацию в Крыму. Он заявил о подтверждении информации, что большинство мобилизационных повесток Президент Владимир Зеленский заявил, что российская федерация использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов временно оккупированной украинской Автономной Республики Крым, Кавказа, Сибири и других территорий россии.Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.Президент назвал катастрофической ситуацию в Крыму. Он заявил о подтверждении информации, что большинство мобилизационных повесток

расписано там именно на крымских татар.

"Это еще один элемент геноцидной политики россии, еще одна причина немедленной и жесткой реакции всего мира", - сказал Зеленский.

По его словам, «преступная мобилизация используется россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на территориях, контролируемых пока временно российской федерацией” .



Такую мобилизацию россии он назвал ударом по народам, например, Дагестану, и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и другим территориям.



Зеленский отметил, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь .

"Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа на нашей земле. Она не посылает на войну своих детей. Сражайтесь за то, чтобы не отправили насмерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придете забирать жизнь наших детей, я вам скажу как отец, мы вас живыми уже не отпустим", - сказал Зеленский.

Он еще раз призвал жителей россии "не подчиняться преступной мобилизации, бежать или сдаваться в украинский плен при первой же возможности".