Мобилизация рф уничтожает коренные народы Крыма, Кавказа и Сибири - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская федерация использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов временно оккупированной украинской Автономной Республики Крым, Кавказа, Сибири и других территорий россии.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
Президент назвал катастрофической ситуацию в Крыму. Он заявил о подтверждении информации, что большинство мобилизационных повесток
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
Президент назвал катастрофической ситуацию в Крыму. Он заявил о подтверждении информации, что большинство мобилизационных повесток
расписано там именно на крымских татар.
По его словам, «преступная мобилизация используется россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на территориях, контролируемых пока временно российской федерацией” .
Такую мобилизацию россии он назвал ударом по народам, например, Дагестану, и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и другим территориям.
Зеленский отметил, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь .
Такую мобилизацию россии он назвал ударом по народам, например, Дагестану, и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и другим территориям.
Зеленский отметил, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь .
Он еще раз призвал жителей россии "не подчиняться преступной мобилизации, бежать или сдаваться в украинский плен при первой же возможности".
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