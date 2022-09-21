Мобилизация не решит ни одну из проблем армии рф в Украине - эксперты

После успехов Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении и части Луганской области, путин объявил в россии "частичную" мобилизацию. Выступивший после него министр обороны Сергей Шойгу сказал, что призыв в армию коснется 300 000 человек.
Однако, как считают военные эксперты, такие меры не помогут властям рф изменить ситуацию фронтах.
- даже у прошедших военную службу нет нужного опыта для участия в боевых действиях;
- на нормальную подготовку резервистов нужны месяцы, вплоть до полугода, а украинские войска не собираются останавливаться на успехах, достигнутых в ходе недавнего наступления в Харьковской и Херсонской областях;
- тренировать такое большое количество резервистов некому;
- проблема не только в людях, но и в обеспечении войск: Россия в значительной степени израсходовала современное вооружение, заменить
- его при западных технологических санкциях быстро невозможно; сотни тысяч новых резервистов нужно обеспечить всем — от оружия до обмундирования и еды;
- призыв никак не решает проблему низкого боевого духа в российских войсках.
Ставка Путина вряд ли сработает, «не думаю, что он полностью осознает последствия этого», вторит ему Сэмюэл Чэрап, старший политолог в Rand Corporation:
Проведенное в 2019 г. исследование Rand Corporation показало, что в россии есть лишь 4000-5000 резервистов в западном смысле этого слова – тех, кто регулярно проходит ежемесячные и ежегодные тренировки и сборы. Правда, в 2021 г. в россии много говорили о резервистах, подготовленных по программе БАРС (боевой армейский резерв специальный). Но даже в начале войны в Украину отправилось не более 8000 «барсов», причем часть из них набрали уже после вторжения, и не из числа резервистов.
Отправка на фронт еще сотен тысяч человек усугубит не только конфликт, но и положение российской армии, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters. Российская армия плохо экипирована, в ней отсутствует должное командование и управление, считает он.
На мобилизацию и нормальную подготовку резервистов требуется до полугода, отмечает Джастин Бронк, военный аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований.
На мобилизацию и нормальную подготовку резервистов требуется до полугода, отмечает Джастин Бронк, военный аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований.
Частичная мобилизация также никак не решает другие проблемы, стоящие перед российской армией, включая все сокращающееся число ракет точного наведения и неспособность ВВС взять небо под контроль, считает Бронк.
Украина же получает все больше современных западных боевых систем, и страны ЕС после объявления Путина пообещали наращивать их поставки Киеву.
До начала войны в украинской армии было почти 200 000 человек и еще 900 000 резервистов, по данным Military Balance. Сейчас украинские вооруженные силы насчитывают около 1 млн человек, россия же с начала войны направила в Украину в общей сложности от 200 000 до 250 000 военнослужащих, включая пополнения, по оценке Николая Белескова, аналитика Национального института стратегических исследований в Киеве.
При этом Пентагон сообщал в конце августа, что, по его оценке, россия с начала вторжения потеряла 70 000-80 000 военнослужащих убитыми или ранеными (Шойгу, правда, заявил сегодня, что погибло 5937 человек, а «90% раненых вернулись в строй»).
То есть даже призыв 300 000 резервистов не даст российской группировке численного превосходства над ВСУ (хотя, конечно, не все украинские войска расположены в районе линии фронта).
Ситуация на фронте «явно свидетельствует о том», что инициатива принадлежит Украине, она продолжит освобождение своих территорий, заявил в обращении президент Владимир Зеленский. Мирные переговоры могут состояться только после того, как россия выведет свои войска из Украины, добавил он в среду в интервью Bild TV. Украина на может повлиять на то, когда в россии закончится правление рутина, но она хочет говорить с Москвой с позиции силы, сказал Зеленский.
При этом Пентагон сообщал в конце августа, что, по его оценке, россия с начала вторжения потеряла 70 000-80 000 военнослужащих убитыми или ранеными (Шойгу, правда, заявил сегодня, что погибло 5937 человек, а «90% раненых вернулись в строй»).
То есть даже призыв 300 000 резервистов не даст российской группировке численного превосходства над ВСУ (хотя, конечно, не все украинские войска расположены в районе линии фронта).
Ситуация на фронте «явно свидетельствует о том», что инициатива принадлежит Украине, она продолжит освобождение своих территорий, заявил в обращении президент Владимир Зеленский. Мирные переговоры могут состояться только после того, как россия выведет свои войска из Украины, добавил он в среду в интервью Bild TV. Украина на может повлиять на то, когда в россии закончится правление рутина, но она хочет говорить с Москвой с позиции силы, сказал Зеленский.
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