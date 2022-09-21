Мобилизация не решит ни одну из проблем армии рф в Украине - эксперты

18:56 21 сентября Киев, Украина

После успехов Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении и части Луганской области, путин объявил в россии "частичную" мобилизацию. Выступивший после него министр обороны Сергей Шойгу сказал, что призыв в армию коснется 300 000 человек.

Однако, как считают военные эксперты, такие меры не помогут властям рф изменить ситуацию фронтах.

даже у прошедших военную службу нет нужного опыта для участия в боевых действиях;

на нормальную подготовку резервистов нужны месяцы, вплоть до полугода, а украинские войска не собираются останавливаться на успехах, достигнутых в ходе недавнего наступления в Харьковской и Херсонской областях;

нужны месяцы, вплоть до полугода, а украинские войска не собираются останавливаться на успехах, достигнутых в ходе недавнего наступления в Харьковской и Херсонской областях; тренировать такое большое количество резервистов некому;

проблема не только в людях, но и в обеспечении войск: Россия в значительной степени израсходовала современное вооружение, заменить

его при западных технологических санкциях быстро невозможно; сотни тысяч новых резервистов нужно обеспечить всем — от оружия до обмундирования и еды;

призыв никак не решает проблему низкого боевого духа в российских войсках.

"Эти действия — попытка изменить расклад сил на фронте, когда поле для маневра у Москвы сужается, и в дальнейшем оно будет сужаться еще больше. Если они начинают терять территорию, которую только что захватили, возникают самые разные вопросы, и отмахнуться от них просто так не получится. Если так происходит, очевидно, что это военный и политический провал", — цитирует Financial Times научного сотрудника американского Института изучения внешней политики Роба Ли.

Ставка Путина вряд ли сработает, «не думаю, что он полностью осознает последствия этого», вторит ему Сэмюэл Чэрап, старший политолог в Rand Corporation:

"Цель этого [мобилизации] – напугать Украину и Запад, заставить их капитулировать. Это не сработает. Когда это не удастся, выбор у путина будет еще хуже"

Проведенное в 2019 г. исследование Rand Corporation показало, что в россии есть лишь 4000-5000 резервистов в западном смысле этого слова – тех, кто регулярно проходит ежемесячные и ежегодные тренировки и сборы. Правда, в 2021 г. в россии много говорили о резервистах, подготовленных по программе БАРС (боевой армейский резерв специальный). Но даже в начале войны в Украину отправилось не более 8000 «барсов», причем часть из них набрали уже после вторжения, и не из числа резервистов.

"Ничто не говорит о том, что за семь месяцев войны в российской армии что-то изменилось. Если же людей будут отправлять на фронт без подготовки, это будет пушечное мясо — плохо обученные солдаты на старых танках", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Отправка на фронт еще сотен тысяч человек усугубит не только конфликт, но и положение российской армии, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters. Российская армия плохо экипирована, в ней отсутствует должное командование и управление, считает он.



На мобилизацию и нормальную подготовку резервистов требуется до полугода, отмечает Джастин Бронк, военный аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований.

«Чтобы быть эффективной боевой силой, им потребуется больше, чем просто автоматы. Кроме того, многие офицеры и сержанты, которые должны были бы тренировать резервистов, участвуют в боевых действиях или погибли в Украине. Также сложно понять, как призыв резервистов поможет решить проблему с низким боевым духом в российских войсках. Он даже может усугубить ее",- указывает Бронк.

Частичная мобилизация также никак не решает другие проблемы, стоящие перед российской армией, включая все сокращающееся число ракет точного наведения и неспособность ВВС взять небо под контроль, считает Бронк.

"россия потеряла слишком много современных видов вооружений и, в отличие от украинской армии, вынуждена все больше использовать старое и низкоэффективное оружие, которое у нее есть в больших количествах", - заявил Димитрий Минич, эксперт по российским вооруженным силам Французского института международных отношений.

Украина же получает все больше современных западных боевых систем, и страны ЕС после объявления Путина пообещали наращивать их поставки Киеву.

До начала войны в украинской армии было почти 200 000 человек и еще 900 000 резервистов, по данным Military Balance. Сейчас украинские вооруженные силы насчитывают около 1 млн человек, россия же с начала войны направила в Украину в общей сложности от 200 000 до 250 000 военнослужащих, включая пополнения, по оценке Николая Белескова, аналитика Национального института стратегических исследований в Киеве.



При этом Пентагон сообщал в конце августа, что, по его оценке, россия с начала вторжения потеряла 70 000-80 000 военнослужащих убитыми или ранеными (Шойгу, правда, заявил сегодня, что погибло 5937 человек, а «90% раненых вернулись в строй»).



То есть даже призыв 300 000 резервистов не даст российской группировке численного превосходства над ВСУ (хотя, конечно, не все украинские войска расположены в районе линии фронта).



Ситуация на фронте «явно свидетельствует о том», что инициатива принадлежит Украине, она продолжит освобождение своих территорий, заявил в обращении президент Владимир Зеленский. Мирные переговоры могут состояться только после того, как россия выведет свои войска из Украины, добавил он в среду в интервью Bild TV. Украина на может повлиять на то, когда в россии закончится правление рутина, но она хочет говорить с Москвой с позиции силы, сказал Зеленский.