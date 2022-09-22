Мобилизацией россия пытается добиться превосходства в войне - Забродский

17:12 22 сентября Киев, Украина

В рф началась "частичная" мобилизация, чтобы добиться превосходства в войне. Она вряд ли повлияет на обстановку на линии столкновения в ближайшем будущем, однако Украине необходимо принять превентивные меры уже сегодня.

Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке генерал-лейтенанта Михаил Забродский.

"Самым опасным для нас и, безусловно, оправданным для противника является лишь один, из пока потенциальных, результатов российской частичной мобилизации", - отметил он.

Генерал пояснил, что используя дополнительные соединения и воинские части рф сможет реализовать ее излюбленный принцип военной стратегии Клаузевица - концентрацию сил в избранной точке.



Такая массированность может позволить врагу отодвинуть на второй план вопрос о мотивации, небрежной подготовке и оснащении войск.

"Вероятные последствия этого могут быть чрезвычайно разрушительными для ВС Украины. Кажется, продолжение ведения войны российским командованием планируется все же за счет числа, а не умения. Поэтому вполне целесообразным будет принятие нами превентивных мер уже сегодня", - отметил Забродский.

По его оценкам, Украина может ощутить результат мобилизации россиян на фронте не раньше декабря.

"Минимальный опыт, организационные усилия, коррумпированность на местах должны сыграть свою роль. Очевидно, недавние предложения по ужесточению уголовной ответственности за уклонение от призыва в военное время внесены на рассмотрение Государственной думы рф совсем не случайно", - отметил Забродский.

В целом, по его мнению, процедура оповещения, сбора и направления россиян в воинские части может потребовать не менее одного-двух месяцев.

"При условии внедрения минимально необходимой для подготовки мобилизованных потребуется еще как минимум один месяц. В общем оперативном плане это означает, что на практические результаты мобилизации российское командование может рассчитывать не раньше декабря этого года", - считает генерал.

При этом он допустил, что мобилизованных могут начать отправлять на фронт быстрее, но в целом частичная мобилизация в ближайшем будущем вряд ли повлияет на обстановку на линии столкновения.