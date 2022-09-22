Мобилизацией россия пытается добиться превосходства в войне - Забродский

В рф началась "частичная" мобилизация, чтобы добиться превосходства в войне. Она вряд ли повлияет на обстановку на линии столкновения в ближайшем будущем, однако Украине необходимо принять превентивные меры уже сегодня.
Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке генерал-лейтенанта Михаил Забродский.
Генерал пояснил, что используя дополнительные соединения и воинские части рф сможет реализовать ее излюбленный принцип военной стратегии Клаузевица - концентрацию сил в избранной точке.
Такая массированность может позволить врагу отодвинуть на второй план вопрос о мотивации, небрежной подготовке и оснащении войск.
Такая массированность может позволить врагу отодвинуть на второй план вопрос о мотивации, небрежной подготовке и оснащении войск.
По его оценкам, Украина может ощутить результат мобилизации россиян на фронте не раньше декабря.
В целом, по его мнению, процедура оповещения, сбора и направления россиян в воинские части может потребовать не менее одного-двух месяцев.
При этом он допустил, что мобилизованных могут начать отправлять на фронт быстрее, но в целом частичная мобилизация в ближайшем будущем вряд ли повлияет на обстановку на линии столкновения.
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