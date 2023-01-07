Многие чеченские добровольцы воюют в Бахмуте против общего врага - россии

12:11 07 января Киев, Украина

Чеченские добровольцы в Бахмуте Донецкой области помогают украинским защитникам уничтожать российских оккупантов. Главное управление разведки Минобороны опубликовало соответствующее видео.

Сообщается, что чеченские добровольцы защищают Украину в составе Интернационального легиона ГУР Минобороны. Среди добровольцев - герой ичкерийского народа Абдул Хаким, который сейчас воюет в Бахмуте.

Абдул Хаким до полномасштабного вторжения рф руководил группой Аджнад аль-Кавказ в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Минобороны Чеченской Республики Ичкерия, а затем добровольным подразделением украинского Интернационального легиона.

Отмечается, что Хаким 15 октября получил ранг полковника ВС Чеченской республики Ичкерия.

Напомним, после вторжения рф в Украину лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому военное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что ВСУ разбили штаб врага с "кадыровцами".