Мнение Пескова о возможном военном присутствии НАТО в Украине

В случае приближения войск НАТО к русско-украинским границам, Россия сделает все возможное, чтоб их защитить.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме этого представитель Кремля уверяет, что постановка вопроса о том, что Россия является противником, якобы неприемлема и неуместна. "Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", - утверждает он.
Кроме этого он заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей" и в свойственной РФ манере обвинил ВСУ в "множественных провокациях".
Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
Кроме того, украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.
Кроме этого он заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей" и в свойственной РФ манере обвинил ВСУ в "множественных провокациях".
Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
Кроме того, украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.
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