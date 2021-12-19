Мнение Пескова о возможном военном присутствии НАТО в Украине

14:04 02 Апрель Киев, Украина

В случае приближения войск НАТО к русско-украинским границам, Россия сделает все возможное, чтоб их защитить.



Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.

Кроме этого представитель Кремля уверяет, что постановка вопроса о том, что Россия является противником, якобы неприемлема и неуместна. "Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", - утверждает он.



Кроме этого он заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей" и в свойственной РФ манере обвинил ВСУ в "множественных провокациях".



Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.



Кроме того, украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.