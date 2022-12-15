"Мне не нужны еще сотни тысяч": Залужный рассказал о мобилизации в Украине

16:02 15 декабря Киев, Украина





Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий В украинских Силах обороны хватает солдат, однако Украина нуждается в увеличении поставок боеприпасов, техники и средств противовоздушной обороны Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный

"Мы ее ( мобилизацию — ред. ) уже проводим, как есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что имею. Мне достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч", — отметил он.

В то же время генерал подчеркнул, что Украине необходима военная техника и боеприпасы.

"Нам нужны танки, нужны БТРы, БМП. И боеприпасы нам нужны. Заметьте, я сейчас не говорю о ( истребителе — ред. ) F-16", — подчеркнул главнокомандующий.

Залужный добавил, что российские войска адаптировались к применению Украиной реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Они отошли на расстояние, которое HIMARS не может достичь. А дальше у нас ничего нет", - констатировал генерал.

По его словам, коэффициент эффективности украинской противовоздушной обороны в настоящее время составляет 0,76, что учитывают российские войска, планируя свои ракетные атаки.

"Это значит, что вместо 76 ракет они запускают 100. А 24 проходят и достигают цели. А что две ракеты делают с электростанцией? Два года не будет работать. Так что ее ( противовоздушную оборону — ред. ) нужно строить", — отметил Валерий Залужный.

"Специалисты НАТО знают все, абсолютно все, до мелочей. Расчеты сделаны и, слава Богу, все сдвинулось с места. У нас уже есть — некоторые NASAMS ( норвежско-американские системы противовоздушной обороны — ред. ). IRIS-T ( немецкая система противовоздушной обороны — ред. ) уже используется. Недостаточно, но немного. Их просто нужно наращивать. Нам нужны десятки таких", - подчеркнул военный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Украине не хватает снарядов для артиллерии, что усложняет планирование крупных военных операций. Следовательно, Украина нуждается в большей военной помощи, чтобы выстоять в войне с россией.