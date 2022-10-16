МККК прокомментировал заявление ОП

19:47 14 октября Киев, Украина

Международный комитет Красного Креста рассказал о причинах отсутствия доступа к украинским военнопленным на оккупированных территориях.

"Мы разделяем разочарование относительно отсутствия доступа ко всем военнопленным, которые удерживаются в рамках международного вооруженного конфликта между россией и Украиной. С февраля мы работаем над тем, чтобы получить доступ для проверки условий содержания и обращения с военнопленными и информирования их семей об их близких. Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть", - говорится в сообщении.

В ответ на критику Красный Крест заявляет, что "готов сейчас и был готов раньше" посетить колонию в Еленовке и любое другое место, где содержатся военнопленные. Но это требует практических договоренностей, которые должны быть реализованы на местах.

"Мы не можем получить доступ силой к месту содержания под стражей или интернирования, куда нас не допустили", – говорится в заявлении.



В организации заявили, что все государства обязались уважать Женевскую конвенцию, а предоставление МККК доступа к военнопленным является юридическим обязательством.