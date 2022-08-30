МККК не гарантировал безопасность пленных из "Азовстали"

08:19 04 августа Киев, Украина

В МККК заявили, что не имеют доступа ко всем военнопленным, в том числе и защитникам "Азовстали".

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, попавших в руки врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее прояснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных" - Международный комитет Красного Креста.

Относительно Еленовки в комитете сообщили: "МККК посетил это место один раз, в мае этого года, чтобы доставить резервуары с водой этому заведению.

Но у нас не было доступа к военнопленным, которые содержались там на индивидуальной основе – согласно методам работы МККК в местах заключения – и это продолжается".



В МККК также добавили, что организация выступала в роли "нейтрального посредника" для безопасного выхода военных из "Азовстали".