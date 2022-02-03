Миссия МВФ взяла паузу: причины
16:47 15 Сентябрь Киев, Украина
Глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что МВФ
приостановил визиты в Украину, из-за необходимости изучить вопросы касающиеся антикоррупционных органов, дел Приватбанка
и братьев Суркисов.
«Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине», - пояснил Марченко.
Министр добавил, что 8 сентября общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021-й год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.
Также Марченко перечислил приоритетные события в Украине, за которыми следит МВФ.
«Вопросы, которые их (МВФ - ред.) интересуют, в порядке приоритетности. №1 - ситуация вокруг Приватбанка и Суркисов. №2 - ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 - зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 - САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по ковидовскому фонду», - подытожил Марченко.
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