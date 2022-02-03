Миссия МВФ взяла паузу: причины

16:47 15 Сентябрь Киев, Украина

Глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что МВФ приостановил визиты в Украину, из-за необходимости изучить вопросы касающиеся антикоррупционных органов, дел Приватбанка и братьев Суркисов.

«Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине», - пояснил Марченко.

Министр добавил, что 8 сентября общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021-й год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.



Также Марченко перечислил приоритетные события в Украине, за которыми следит МВФ.