Миссия МАГАТЭ уже направляется в Украину

08:16 29 августа Киев, Украина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что группа, которую он лично возглавляет, уже в пути.

"Настал день, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи Запорожской АЭС уже в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Европе. Горжусь тем, что управляю этой миссией, которая состоится на этой неделе", — написал Гросси.

В состав делегации вошли 13 экспертов-ядерщиков из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии) + руководитель организации Рафаэль Гросси.

Стоит отметить, что россия выставила МАГАТЭ ультиматум, что допустит комиссию организации на Запорожскую АЭС лишь при условии, что в её состав войдут только эксперты из "дружественных" россии стран.



Эксперты из стран НАТО и государств, которые россия включила в список "недружественных", не будут допущены на АЭС.



МАГАТЭ полностью приняла ультиматум россии и сформировала состав делегации соответственно с выставленными требованиями рф.