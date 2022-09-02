Миссия МАГАТЭ: работа на станции только началась

13:46 02 сентября Киев, Украина

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что международные наблюдатели остаются на станции и их работа "только начинается".

Об этом 2 сентября сообщили в Энергоатоме.

"Наша работа на станции только началась. Я многое видел. И мои люди все еще находятся там. Мы имели возможность обойти всю площадку. Я входил внутрь блоков, я имел возможность увидеть аварийные системы, дизель-генераторы, другие элементы. Также мы посетили блочные щиты управления нескольких энергоблоков", - отметил Гросси.

По его словам, эксперты миссии выбрали три-четыре ключевых зоны, которые нужно было увидеть, и это удалось сделать.

"Мы собираемся присутствовать на станции в течение длительного времени... У нас много работы, что касается проведения детального анализа некоторых технических аспектов того, что мы увидели", - указал глава МАГАТЭ



Он также добавил, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, случайно или намеренно.



По словам Гросси, в Украину приехали две группы технических экспертов. Первая будет находиться на ЗАЭС до воскресенья или понедельника, чтобы "сформировать определенные наблюдения и выводы" для отчета.

"После этого планируется обеспечить на АЭС наше постоянное присутствие. Оно должно будет обеспечивать объективную нейтральную технологически обоснованную оценку происходящего на станции", - указал глава агентства.

Он подтвердил, что пообщался с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара.

"Конечно, мне удалось много пообщаться с работниками, с людьми из Энергодара. Что я им сказал? Что я уезжаю, но МАГАТЭ остается на станции", - сказал Гросси.



Глава МАГАТЭ подчеркнул, что украинские работники станции находятся в тяжелом эмоциональном и психологическом положении, однако продолжают выполнять все свои обязанности.