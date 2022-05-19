Миссия Красного Креста в Мариуполе

13:22 19 мая Киев, Украина

Команда Международного комитета Красного Креста не перевозит украинских бойцов из "Азовстали" к местам их содержания.

Об этом говорится в заявлении МККК, размещенном на его сайте.



В документе отмечается, что сотрудники организации по просьбе сторон регистрируют украинских военных, которые покидают завод "Азовсталь", в том числе раненых.



Указано, что во вторник, 17 мая, МККК начал регистрацию, а "операция продолжилась в среду и еще продолжалась в четверг".

"МККК не перевозит военнопленных к местам их содержания", - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что процессом регистрации, который проводит МККК, предусмотрено заполнение формы с личными данными: именем, датой рождения и информацией о ближайшем родственнике. Эта информация позволяет МККК отслеживать пленных и помогать им поддерживать связь со своими семьями.

"В соответствии с мандатом, предоставленным МККК государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, МККК должен иметь беспрепятственный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. МККК должно быть разрешено опрашивать военнопленных без свидетелей, а продолжительность и частота этих посещений не должны быть слишком ограничены. Если позволяют обстоятельства, каждая сторона конфликта должна принять все возможные меры для поиска и сбора погибших", - сказано в заявлении.

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращали попыток захватить завод, на котором вели оборону украинские воины.