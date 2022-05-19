Миссия Красного Креста в Мариуполе

Команда Международного комитета Красного Креста не перевозит украинских бойцов из "Азовстали" к местам их содержания.
Об этом говорится в заявлении МККК, размещенном на его сайте.
В документе отмечается, что сотрудники организации по просьбе сторон регистрируют украинских военных, которые покидают завод "Азовсталь", в том числе раненых.
Указано, что во вторник, 17 мая, МККК начал регистрацию, а "операция продолжилась в среду и еще продолжалась в четверг".
В документе отмечается, что сотрудники организации по просьбе сторон регистрируют украинских военных, которые покидают завод "Азовсталь", в том числе раненых.
Указано, что во вторник, 17 мая, МККК начал регистрацию, а "операция продолжилась в среду и еще продолжалась в четверг".
При этом отмечается, что процессом регистрации, который проводит МККК, предусмотрено заполнение формы с личными данными: именем, датой рождения и информацией о ближайшем родственнике. Эта информация позволяет МККК отслеживать пленных и помогать им поддерживать связь со своими семьями.
После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращали попыток захватить завод, на котором вели оборону украинские воины.
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