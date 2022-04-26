Мировому продовольственному рынку угрожает кризис - британская разведка

Война России против Украины повлияет на рост мировых цен на зерно, что может иметь серьезные последствия для рынков.
Об этом в понедельник, 25 апреля, говорится в отчете британской разведки.
В документе сказано, что российское вторжение в Украину значительно подорвало украинское сельскохозяйственное производство.
В документе сказано, что российское вторжение в Украину значительно подорвало украинское сельскохозяйственное производство.
Там отметили, что Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире, а сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.
В британской разведке подчеркнули, что наиболее при этом пострадают наименее развитые страны.
Ранее сообщалось, что российские войска вывозят в аннексированный Крым зерно из Херсонской области.
В британской разведке подчеркнули, что наиболее при этом пострадают наименее развитые страны.
Ранее сообщалось, что российские войска вывозят в аннексированный Крым зерно из Херсонской области.
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