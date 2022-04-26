Мировому продовольственному рынку угрожает кризис - британская разведка

06:52 26 апреля Киев, Украина

Война России против Украины повлияет на рост мировых цен на зерно, что может иметь серьезные последствия для рынков.

Об этом в понедельник, 25 апреля, говорится в отчете британской разведки.



В документе сказано, что российское вторжение в Украину значительно подорвало украинское сельскохозяйственное производство.

"Урожай украинского зерна в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей после вторжения", - говорится в отчете.

Там отметили, что Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире, а сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.



В британской разведке подчеркнули, что наиболее при этом пострадают наименее развитые страны.



Ранее сообщалось, что российские войска вывозят в аннексированный Крым зерно из Херсонской области.



