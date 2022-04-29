Мир отреагировал на ситуацию в Украине жестче, чем в Сирии - посол Турции

20:02 29 апреля Киев, Украина

Мировое сообщество отреагировало на войну в Украине жестче, чем на сирийский конфликт, потому что причины двух кризисов существенно отличаются.

Об этом заявил посол Турецкой республики в Украине Ягмур Ахмет Гульдере.



Посол напомнил: «Мы до сих пор помним, как негуманно относились к сирийским беженцам на границах с европейскими странами». Поэтому гостеприимство европейцев, которое они проявили к украинским беженцам, может рассматриваться как лучший пример реакции.



По словам Гульдере, причиной разной реакции мира является разная природа обоих конфликтов. Турецкий дипломат отметил, что в Сирии все же имел место внутренний конфликт: «Сирийцы восстали за свои демократические права и их раздавило собственное правительство, подавляя их стремления». В то время как в Украину вторглась армия другого государства.



Поэтому, пояснил турецкий посол, сирийскую ситуацию никак нельзя сравнить с российско-украинской войной.



Впрочем, добавил Ягмур Ахмет Гульдере, эти две истории сравнимы с гуманитарной точки зрения, в частности, по количеству беженцев.

«Согласно данным международных организаций, 6,5 млн сирийских беженцев покинули страну, а в Украине их почти 5 млн», – напомнил посол Турции.

Дипломат также отметил, что поток беженцев из Украины был даже более стремительным, чем несколько лет назад из Сирии. Но в целом, пояснил посол Турецкой республики в Украине, «сравнение может иметь место [,..] в размере гуманитарной трагедии. И действительно, это трагическая картина, которую мы видим здесь».