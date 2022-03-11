Мир объединяется вокруг Украины против РФ

15 день войны в Украине… У РФ колоссальные военные, финансовые и имиджевые потери!
Пока на сегодня - более 12 тыс. военных, 58 самолетов, 42 вертолета, 250 танков, 1250 БТР и БМП, 12 «Градов», 7 беспилотников и 5 кораблей.
Все страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских бортов.
Введенный пакет санкций Запада, который вступил в силу с сегодняшнего дня, приведет к краху российской экономики.
Instagram, Facebook и Google запретили монетизацию государственных СМИ России!
Западные страны запрещают вещание многих российских каналов в своих странах.
Сложно найти какую-то демократическую страну, в которой бы не прошли акции против войны в Украине! Подобные акции прошли даже в 52 городах россии!
Помимо масштабных государственных действий против рф, объединяются и люди!
Например, члены экипажа грузинского судна отказались заправлять оставшееся без топлива российское судно, использовав уже легендарный ответ защитников острова Змеиный на предложение оккупантов сложить оружие: «Российский корабль, иди нахуй!»
В Польше сегодня на многих заправках отказываются заправлять машины с российскими номерами. Гостиницы отказываются принимать российских туристов.
К этому флешмобу #Россияидинахуй присоединяются и другие страны!
Все страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских бортов.
Введенный пакет санкций Запада, который вступил в силу с сегодняшнего дня, приведет к краху российской экономики.
Instagram, Facebook и Google запретили монетизацию государственных СМИ России!
Западные страны запрещают вещание многих российских каналов в своих странах.
Сложно найти какую-то демократическую страну, в которой бы не прошли акции против войны в Украине! Подобные акции прошли даже в 52 городах россии!
Помимо масштабных государственных действий против рф, объединяются и люди!
Например, члены экипажа грузинского судна отказались заправлять оставшееся без топлива российское судно, использовав уже легендарный ответ защитников острова Змеиный на предложение оккупантов сложить оружие: «Российский корабль, иди нахуй!»
В Польше сегодня на многих заправках отказываются заправлять машины с российскими номерами. Гостиницы отказываются принимать российских туристов.
К этому флешмобу #Россияидинахуй присоединяются и другие страны!
Выпуск новостей в Латвии
Подобной мировой консолидации мир не видел еще никогда! В то время как россия превращается в страну изгоев и убийц невинных детей, женщин и стариков, фраза «Российский корабль, иди нахуй!» стала символом непобедимости, несокрушимость духа и патриотизма!
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