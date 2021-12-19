Минюст ужесточил порядок ареста счетов и взыскания средств с должников

18:12 12 Апрель Киев, Украина





До введения АСИП процедура взыскания долгов в рамках исполнительного производства выглядела так:

исполнительная служба выносила постановление об



Ситуацию изменило появление Автоматизированной системы исполнительного производства, значительно ускорив обмен информацией между исполнителями и банками, и упростив арест счетов, но, к сожалению клиенты банка остались незащищенными от ошибок и произвола.



Процедура АСИП выглядит следующим образом: ежедневно банковская информационная система опрашивает базу исполнительной системы на предмет наличия обременений по счетам, если таковое имеется, банк блокирует весь счет клиента, независимо от его суммы задолженности перед госисполнителями. Стоит отметить, что должник не может воспользоваться арестованным счетом, чтобы погасить долги. Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) начала свою работу весной 2020 года, с тех пор не вносилось никаких существенных изменений, кроме упрощения работы для госисполнителей – с марта 2021 года.До введения АСИП процедура взыскания долгов в рамках исполнительного производства выглядела так:исполнительная служба выносила постановление об аресте счетов должника и направляла его письмом в бумажной форме в банк . У работника банка была возможность, получив постановление, в частном порядке предупредить клиента или же письмо могло вовсе не дойти до адресата. Кроме того, банк мог отказаться выполнять постановление об аресте.Ситуацию изменило появление Автоматизированной системы исполнительного производства, значительно ускорив обмен информацией между исполнителями и банками, и упростив арест счетов, но, к сожалению клиенты банка остались незащищенными от ошибок и произвола.Процедура АСИП выглядит следующим образом: ежедневно банковская информационная система опрашивает базу исполнительной системы на предмет наличия обременений по счетам, если таковое имеется, банк блокирует весь счет клиента, независимо от его суммы задолженности перед госисполнителями. Стоит отметить, что должник не может воспользоваться арестованным счетом, чтобы погасить долги.

Конечно, государственные исполнители могли бы делать запрос на взыскание конкретной суммы и тогда банк мог бы блокировать именно ее, но это неинтересно и иногда невыгодно.



Совсем недавно Минюст изменил процедуру доступа к банковским счетам. Согласно новому Приказу Минюста от 23 марта 2021 № 1061/5, арест счетов может быть наложен за долги по уплате тела кредита или процентов по нему, за долги по уплате алиментов, или неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Согласно новому порядку, арест банковских счетов должников будет работать по следующему алгоритму:



• Исполнитель (государственный или частный) с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника.

• Банки не позднее, чем за час рабочего времени после получения требования, с помощью системы автоматизированного ареста средств, присылают исполнителю соответствующую информацию.

• Исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств.

• Банки накладывают арест на денежные средства, находящиеся на счетах должника, и сообщают об этом исполнителю с помощью системы автоматизированного ареста.

• Исполнитель при наличии средств на счете должника с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств.

• Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, из которых средства попадают до взыскателей.

По состоянию на 12 апреля 2021 года к системе присоединены 7 банков:

1. ПриватБанк;

2. Универсал Банк (карты monobank)

3. Таскомбанк;

4. ОКСИ Банк;

5. Банк Восток;

6. Индустриалбанк;

7. ПроКредит Банк

Из них только ПриватБанк и Универсал Банк (карты monobank) входят в список 11 крупнейших эмитентов карт. Оставшиеся 9 крупнейших карточных банков в АСИП пока не включились.