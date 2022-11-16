Минюст готовит иск о конфискации активов Януковича

18:29 16 ноября Киев, Украина





Об этом сообщается на Facebook-странице министерства. Министерство юстиции подает иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины о взыскании в доход государства активов президента-беглеца Украины Виктора Януковича Об этом сообщается на Facebook-странице министерства.

Минюст подает в ВАКС уже второй иск с громким именем о взыскании в доход государства активов бывшего президента Украины Виктора Януковича", - говорится в сообщении.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудра заявила, что речь идет о недвижимости, транспорте и корпоративных правах экс-президента.

"Была проведена хлопотная работа, чтобы выявить недвижимое имущество, транспортные средства, корпоративные права, прямо или косвенно принадлежащие Виктору Януковичу, и собрать достаточную и безоговорочную информацию, которая стала основанием для обращения в суд с заявлением о применении санкций по взысканию в доход государства найденных" активов. Теперь все усилия направлены на обеспечение должного представительства государства в суде и на результат, по которому на активы Виктора Януковича будет обращено взыскание", — пояснила чиновник.

Она заверила, что министерство будет работать и дальше для взыскания активов Януковича и других лиц, которые связаны с россией или поддерживают российскую агрессию против Украины.