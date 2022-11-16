Минюст готовит иск о конфискации активов Януковича

Министерство юстиции подает иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС)
Украины о взыскании в доход государства активов президента-беглеца Украины Виктора Януковича
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Об этом сообщается на Facebook-странице министерства.
"Минюст подает в ВАКС уже второй иск с громким именем о взыскании в доход государства активов бывшего президента Украины Виктора Януковича", -
говорится в сообщении.
Заместитель министра юстиции Ирина Мудра заявила, что речь идет о недвижимости, транспорте и корпоративных правах экс-президента.
"Была проведена хлопотная работа, чтобы выявить недвижимое имущество, транспортные средства, корпоративные права, прямо или косвенно принадлежащие Виктору Януковичу, и собрать достаточную и безоговорочную информацию, которая стала основанием для обращения в суд с заявлением о применении санкций по взысканию в доход государства найденных" активов. Теперь все усилия направлены на обеспечение должного представительства государства в суде и на результат, по которому на активы Виктора Януковича будет обращено взыскание", — пояснила чиновник.
Она заверила, что министерство будет работать и дальше для взыскания активов Януковича и других лиц, которые связаны с россией или поддерживают российскую агрессию против Украины.
"Каждый день, шаг за шагом, Минюст осуществляет все, максимально возможное, для того, чтобы найти доказательства, информацию об имуществе сторонников российской власти, российских олигархов, пропагандистов – всех, кто способствовал и продолжает поддерживать вооруженную агрессию рф на территории Украины, кто финансировал разрушение наших домов и убийства украинцев. Они должны заплатить за все это своим имуществом", - подчеркнула Ирина Мудрая.
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