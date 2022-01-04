Минсоцполитики: создана социальная сервисная служба

17:15 26 Август Киев, Украина

Для реализации соцполитики, госконтроля и с целью методического обеспечения координации действий органов власти, была создана Национальная социальная сервисная служба как центральный орган исполнительной власти с территориальными органами.



Об этом рассказала на брифинге министр социальной политики Украины Марина Об этом рассказала на брифинге министр социальной политики Украины Марина Лазебная

"Сегодня было принято решение правительства, которым создано Национальную социальную сервисную службу как центральный орган исполнительной власти с территориальными органами. На эту Национальную социальную сервисную службу будут возложены три основные функции государства. Первая - это реализация социальной политики, социальной защиты населения и защиты прав детей, второе - это реализация политики государственного контроля при предоставлении социальной поддержки и защиты прав детей, и третье - это методическое обеспечение координации действий органов власти и органов местного самоуправления в части социальных услуг, социальной работы и обеспечения прав ребенка", - сказала Лазебная.

По ее словам, предполагается, что аппарат данной службы будет создан в количестве 120 человек.