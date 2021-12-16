Минску направят информацию о преступлениях ЧВК Вагнер на Донбассе

По заявлению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, органами внутренних дел расследуются ряд преступлений, которые были совершены на украинской территории при непосредственном участии задержанных в Беларуси боевиков. В ближайшее время белорусским коллегам будут наданы все материалы, подтверждающие преступную деятельность боевиков ЧВК Вагнер на территории Украины.
Он расценил информацию о задержании боевиков ЧВК Вагнер как опасный прецедент, свидетельствующий о попытке иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси, и призвал белорусов отнестись к этому со всей серьезностью.
Аваков также отметил, что Национальная полиция Украины сейчас расследует целый ряд уголовных дел по указанным преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.
Помимо прочего, министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.
Напомним, в Беларуси заявили, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Также сообщалось, что задержанные являются участниками ЧВК Вагнер, некоторые из них воевали за сепаратистов на Донбассе. Часть из них имеют украинские паспорта.
В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что намерены требовать экстрадиции задержанных в Беларуси участников вооруженного конфликта на Донбассе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии