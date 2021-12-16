Минску направят информацию о преступлениях ЧВК Вагнер на Донбассе

По заявлению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, органами внутренних дел расследуются ряд преступлений, которые были совершены на украинской территории при непосредственном участии задержанных в Беларуси боевиков. В ближайшее время белорусским коллегам будут наданы все материалы, подтверждающие преступную деятельность боевиков ЧВК Вагнер на территории Украины.

"Это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны. По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб", - подчеркнул Аваков.

Он расценил информацию о задержании боевиков ЧВК Вагнер как опасный прецедент, свидетельствующий о попытке иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси, и призвал белорусов отнестись к этому со всей серьезностью.

Аваков также отметил, что Национальная полиция Украины сейчас расследует целый ряд уголовных дел по указанным преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.

"МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне…Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси", - сказал глава МВД.

Помимо прочего, министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

Напомним, в Беларуси заявили, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Также сообщалось, что задержанные являются участниками ЧВК Вагнер, некоторые из них воевали за сепаратистов на Донбассе. Часть из них имеют украинские паспорта.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что намерены требовать экстрадиции задержанных в Беларуси участников вооруженного конфликта на Донбассе.