Минский процесс находится в критической точке - Маас

07:59 27 Апрель Киев, Украина

Минский процесс находится в критической точке, вскоре существующий конфликт может превратиться в замороженный.





Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему «100 дней президента Джо Байдена», организованной Немецким атлантическим обществом.

«Нормандский формат и Минский процесс находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли Минские договоренности вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить», - заявил Маас.

Глава немецкого МИД не считает, что работа в Нормандском формате и Минском процессе находится на «нулевой отметке», поскольку, по его словам, есть договоренность о режиме прекращения огня, хотя он чем дальше, тем больше нарушается, есть решение в отношении обмена задержанными лицами, стороны тесно сотрудничают по вопросам отвода от линии разграничения. Однако в отношении «конечных целей» и дальнейшего развития ситуации на востоке Украины, то есть когда состоятся выборы, как и кем будет контролироваться граница и т. д., - то здесь нет шагов вперед, признал дипломат.