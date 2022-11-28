Минск распространил фейк о якобы массовой миграции украинцев в беларусь

08:58 28 ноября Киев, Украина

Государственные органы беларуси предоставили дезинформацию о массовой миграции украинцев в беларусь из стран ЕС, в частности, из Польши.



Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

"На сайте белорусского пограничного комитета опубликовано коммюнике, в котором минск сообщает о якобы массовой миграции украинцев в беларусь", - написал Жарин в Twitter.



Он отметил, что, по его мнению, белорусская пропаганда продолжает фальсифицировать реальность, в частности относительно роли беларуси в войне против Украины.



Правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши разместил под записью графику, отметив, что в ней указаны фальшивые данные об украинских беженцах, которые якобы выехали в беларусь.

"Согласно информации о миграционном движении, в беларусь должны были отправить более 60 тысяч украинцев, в том числе почти 40 тысяч через Польшу", - сообщил Жарин.

Он добавил, что белорусская пропаганда в очередной раз намекает на то, что украинцы, которые бегут от российской агрессии, ищут убежища в беларуси, воспринимая эту страну как более безопасную, чем страны ЕС.