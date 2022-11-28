Минск распространил фейк о якобы массовой миграции украинцев в беларусь

Государственные органы беларуси предоставили дезинформацию о массовой миграции украинцев в беларусь из стран ЕС, в частности, из Польши.
Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.
Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.
Он отметил, что, по его мнению, белорусская пропаганда продолжает фальсифицировать реальность, в частности относительно роли беларуси в войне против Украины.
Правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши разместил под записью графику, отметив, что в ней указаны фальшивые данные об украинских беженцах, которые якобы выехали в беларусь.
Он добавил, что белорусская пропаганда в очередной раз намекает на то, что украинцы, которые бегут от российской агрессии, ищут убежища в беларуси, воспринимая эту страну как более безопасную, чем страны ЕС.
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