Минск пытается скрыть реальные масштабы передачи рф техники и оружия - ISW

Беларусь ухудшает собственную боеспособность, отправляя военную технику в рф, наряду с этим пытается скрыть реальные масштабы передачи рф техники и оружия.
Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).
Аналитики ISW убеждены, что белорусская поддержка войны россии в Украине ухудшает способность белорусских военных проводить собственные военные операции.
В институте напомнили, что 14 ноября проект Hajun Project сообщил, что белорусские военные передали 122 танка Т-72А российским войскам, вероятно, под видом отправки их на модернизацию. Проект также сообщил 17 ноября, что беларусь передала российским вооруженным силам 211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А и 60 БМП-2.
Аналитики подчеркнули, что подтвержденная передача россии 98 танков Т-72 составляет примерно 18% белорусского инвентаря активных боевых танков.
Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).
Аналитики ISW убеждены, что белорусская поддержка войны россии в Украине ухудшает способность белорусских военных проводить собственные военные операции.
В институте напомнили, что 14 ноября проект Hajun Project сообщил, что белорусские военные передали 122 танка Т-72А российским войскам, вероятно, под видом отправки их на модернизацию. Проект также сообщил 17 ноября, что беларусь передала российским вооруженным силам 211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А и 60 БМП-2.
Аналитики подчеркнули, что подтвержденная передача россии 98 танков Т-72 составляет примерно 18% белорусского инвентаря активных боевых танков.
В институте допустили, что беларусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов, передавая их российским военным. Там напомнили, что, согласно данным ГУР Украины, беларусь передавала 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы российским вооруженным силам в течение октября и ноября.
Аналитики считают, что белорусские чиновники, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которую они отправляют в россию для поддержки вторжения в Украину. Они напомнили, что Комитет государственной безопасности беларуси, Министерство внутренних дел и белорусский спецназ ввели усиленную охрану и наблюдение за железнодорожной инфраструктурой и запретили проезд поездов с военной техникой через белорусские города.
Аналитики считают, что белорусские чиновники, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которую они отправляют в россию для поддержки вторжения в Украину. Они напомнили, что Комитет государственной безопасности беларуси, Министерство внутренних дел и белорусский спецназ ввели усиленную охрану и наблюдение за железнодорожной инфраструктурой и запретили проезд поездов с военной техникой через белорусские города.
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