Минск пытается скрыть реальные масштабы передачи рф техники и оружия - ISW

09:23 12 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).



Аналитики ISW убеждены, что белорусская поддержка войны россии в Украине ухудшает способность белорусских военных проводить собственные военные операции.



В институте напомнили, что 14 ноября проект Hajun Project сообщил, что белорусские военные передали 122 танка Т-72А российским войскам, вероятно, под видом отправки их на модернизацию. Проект также сообщил 17 ноября, что беларусь передала российским вооруженным силам 211 единиц



Аналитики подчеркнули, что подтвержденная передача россии 98 танков Т-72 составляет примерно 18% белорусского инвентаря активных боевых танков. Беларусь ухудшает собственную боеспособность, отправляя военную технику в рф, наряду с этим пытается скрыть реальные масштабы передачи рф техники и оружия.Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).Аналитики ISW убеждены, что белорусская поддержка войны россии в Украине ухудшает способность белорусских военных проводить собственные военные операции.В институте напомнили, что 14 ноября проект Hajun Project сообщил, что белорусские военные передали 122 танка Т-72А российским войскам, вероятно, под видом отправки их на модернизацию. Проект также сообщил 17 ноября, что беларусь передала российским вооруженным силам 211 единиц военной техники , в том числе 98 танков Т-72А и 60 БМП-2.Аналитики подчеркнули, что подтвержденная передача россии 98 танков Т-72 составляет примерно 18% белорусского инвентаря активных боевых танков.

"Непонятно, являются ли 98 переданных танков частью 122 танков, предназначенных для модернизации, или это отдельная коллекция техники. Также непонятно, были ли танки, отправленные в россию, частью активного белорусского танкового парка, или машинами, находящимися на хранении или в резерве. Беларусь не имеет возможности производить собственные боевые бронированные машины, что делает передачу этой техники российским войскам как текущим, так и вероятным долгосрочным ограничением материального потенциала белорусских механизированных сил для участия в боевых действиях в Украине", – говорится в отчете аналитиков.

В институте допустили, что беларусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов, передавая их российским военным. Там напомнили, что, согласно данным ГУР Украины, беларусь передавала 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы российским вооруженным силам в течение октября и ноября.



Аналитики считают, что белорусские чиновники, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которую они отправляют в россию для поддержки вторжения в Украину. Они напомнили, что Комитет государственной безопасности беларуси, Министерство внутренних дел и белорусский спецназ ввели усиленную охрану и наблюдение за железнодорожной инфраструктурой и запретили проезд поездов с военной техникой через белорусские города.