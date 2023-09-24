Минометы и БПЛА ВСУ "режут" логистические трассы врага под Бахмутом

Значительных успехов достигли Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении. Одна из тактических задач ВСУ – лишить врага путей обеспечения. Как рассказал 24 сентября руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, один из логистических маршрутов россиян бойцы ВСУ уже держат под контролем и работают над тем, чтобы перерезать другие.
По словам спикера, впервые после длительного перерыва враг попытался проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки, бросив в бой подразделения Шторм-Z, сформированные из российских заключенных. Все они были уничтожены.
Ранее сообщалось, что украинская армия продолжает удерживать врага на востоке и юге, а также наступает у Бахмута и на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки на фронте произошло более 20 боестолкновений.
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