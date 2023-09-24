Минометы и БПЛА ВСУ "режут" логистические трассы врага под Бахмутом

12:07 24 сентября Киев, Украина

Значительных успехов достигли Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении. Одна из тактических задач ВСУ – лишить врага путей обеспечения. Как рассказал 24 сентября руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, один из логистических маршрутов россиян бойцы ВСУ уже держат под контролем и работают над тем, чтобы перерезать другие.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут-Горловка, которая находится в трех километрах от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА... Также у противника еще остается несколько логистических трасс, по которым он поставляет обеспечение в бахмутскую группировку, это и трассы, ведущие с оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути", - отметил он.

По словам спикера, впервые после длительного перерыва враг попытался проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки, бросив в бой подразделения Шторм-Z, сформированные из российских заключенных. Все они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что украинская армия продолжает удерживать врага на востоке и юге, а также наступает у Бахмута и на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки на фронте произошло более 20 боестолкновений.