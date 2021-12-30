Глава Минобороны встретился с временным поверенным в делах США в Украине

17:24 20 Апрель Киев, Украина

На фоне эскалации агрессии РФ глава Минобороны Украины Андрей Таран встретился с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 20 апреля.



В мероприятии также приняли участие заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк.



Андрей Таран проинформировал американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства.

"Мы еще раз обращаем внимание на нежелание Российской Федерации выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса мирного урегулирования конфликта. Нам важно чувствовать, что международное сообщество консолидирована и единодушна в поддержке Украины. Спасибо США за лидирующую роль в этом процессе", - сказал Таран.

Квин заверила, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает законность аннексии Крыма.



Также стороны говорили о поддержке со стороны США в наращивании возможностей ВСУ и оборонной реформе по стандартам НАТО.