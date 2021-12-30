Глава Минобороны встретился с временным поверенным в делах США в Украине

На фоне эскалации агрессии РФ глава Минобороны Украины Андрей Таран встретился с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 20 апреля.
В мероприятии также приняли участие заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк.
Андрей Таран проинформировал американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства.
Квин заверила, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает законность аннексии Крыма.
Также стороны говорили о поддержке со стороны США в наращивании возможностей ВСУ и оборонной реформе по стандартам НАТО.
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